13 yıl sonra bir ilk... Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak’ a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek. Tarihi ziyarette başta güvenlik olmak üzere ticari ilişkiler ve su sorunu masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
yerel seçim ‘hezimeti’ sonrası yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.
Erdoğan, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak
Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Ardından Irak Başbakanı Muhammed
Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.
13 YILIN ARDINDAN…
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor.
Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su
kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.
ORTAK HAREKAT MERKEZI KURULMASI PLANLANIYOR
Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi
kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında, bu merkezin de
gündeme gelmesi öngörülüyor.
Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak’ın su
sorunu. Erdoğan, Irak’ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun
karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli
adımlar atılması bekleniyor.
TİCARET HACMİ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’taki resmi ziyaretinin
ardından Erbil’e de gidecek.
Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.
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