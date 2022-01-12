Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti
AKP'li Cumhuebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşme yaptı.
AKP'li Cumhuebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
1 saat 45 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber