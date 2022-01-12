Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti

AKP'li Cumhuebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşme yaptı.

DHA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti
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AKP'li Cumhuebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

1 saat 45 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.


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