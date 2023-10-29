Son dakika... Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: En büyük hedefimiz!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 19:29

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde Vahdettin Köşkü'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Cumhuriyet'in 100. yıl hitabı şöyle:

"Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım, minnet ve saygıyla selamlıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı!nı bir kez daha yürekten tebrik ediyorumz. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet bayramı çoşkumuza eşlik eden kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz.

29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları minnetle anıyorum.

Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filidz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir.

'CUMHURİYET'E DEĞİNDİ

Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Geçmişten sadece ibret alamayız, aynı zamanda kuvvette alırız. Bugün Cumhuriyetimiz bizim için hem iftihar meselesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal, kurucusu olduğu Cumhuriyeti baknız nasıl anlatıyor: Cumhurityet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük.

Cumhuriyetin kuruluş gayesi, bizzat banisinin ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını, tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır.

'GAZZE HALKININ YANINDAYIZ'

Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu tavrımızı daha önce Kore’de, Kıbrıs’ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen’de ve son olarak da Karabağ’da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin ‘kimse el süremez’ dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı.

Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması Gazi'nin en büyük idealidir.

'100 MİLYONLUK TÜRKİYE GÖRECEĞİZ'

İnşallah belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz.

21 yıldır milletimize hizmet ediyoruz, efendi değil hizmetkarız."