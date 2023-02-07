Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Tansu Çiller ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

ANKA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile görüştü
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.”


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Tansu Çiller

İlgili Haberler

Erdoğan ve Abdullah Gül telefonla görüştü

Erdoğan ve Abdullah Gül telefonla görüştü
Bahçeli'den Erdoğan'ın 'OHAL' kararına destek, AFAD'a 1 milyonluk yardım

Bahçeli'den Erdoğan'ın 'OHAL' kararına destek, AFAD'a 1 milyonluk yardım
Son Dakika... Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi

Son Dakika... Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi

En Çok Okunan Haberler