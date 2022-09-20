Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.
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