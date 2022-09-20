Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

AA
20 Eylül 2022 Salı, 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.

 

 


Erdoğan Volodimir Zelenski Zelenski

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