Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyum kararı gecikmedi
Van’da kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilme hakları geri alınarak başkanlığın 130 bin oyla kaybeden AKP’nin adayı Abdullah Arvas’a verilmesi kararlaştırıldı.
Yerel seçimlerden CHP birinci, AKP ise ikinci parti olarak çıkarken DEM Parti ise kayyum yönetimindeki kentleri yeniden kazandı. Bu kapsamda DEM Parti’nin Van adayı Abdullah Zeydan yüzde 55.4 oyla birinci oldu. DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı, 29 Mart’ta mesai bitimine 5 dakika kala 2022 yılında seçilme haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etti.
"BOŞLUK BIRAKMADIK"
Yaşananların ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Zeydan’ın seçilme haklarının geri alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “DEM Parti’nin buna dair bir sorumluluğu yok. DEM tarafından herhangi bir boşluk bırakılmadı. Halkın iradesine saygı duymak zorundasınız” dedi.
Açıklamanın ardından Van İl
Seçim Kurulu’ndan dikkat çeken
bir karar geldi. Mazbatanın
AKP’nin seçimi kaybeden adayı
Abdulahat Arvas’a verilmesine
ilişkin talep oyçokluğuyla kabul
edildi. DEM Parti’nin kazandığı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde
ise AKP’nin itirazları sonucunda
ilçe seçim kurulu 2 Haziran’da
seçimleri tekrarlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kazanan adaya mazbata verilmiyor
- 'Mecbur acı ilacı içirecekti'
- Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- Seçilen adayın hakları alındı!
- Belediyede in cin top oynuyor!
- Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu