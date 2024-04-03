Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyum kararı gecikmedi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Yerel seçimlerden CHP birinci, AKP ise ikinci parti olarak çıkarken DEM Parti ise kayyum yönetimindeki kentleri yeniden kazandı. Bu kapsamda DEM Parti’nin Van adayı Abdullah Zeydan yüzde 55.4 oyla birinci oldu. DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı, 29 Mart’ta mesai bitimine 5 dakika kala 2022 yılında seçilme haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etti.

"BOŞLUK BIRAKMADIK"

Yaşananların ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Zeydan’ın seçilme haklarının geri alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “DEM Parti’nin buna dair bir sorumluluğu yok. DEM tarafından herhangi bir boşluk bırakılmadı. Halkın iradesine saygı duymak zorundasınız” dedi.

Açıklamanın ardından Van İl Seçim Kurulu’ndan dikkat çeken bir karar geldi. Mazbatanın AKP’nin seçimi kaybeden adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine ilişkin talep oyçokluğuyla kabul edildi. DEM Parti’nin kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise AKP’nin itirazları sonucunda ilçe seçim kurulu 2 Haziran’da seçimleri tekrarlayacak.

