Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira yapanlara hesabını soracağız

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 23:47

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 23:47

24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

"Muhalefet, kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyor. Biz yaptıktan sonra vatandaşım buradan rant elde edecekse buyursun etsin. Devlet olarak bizim amacımız sosyal menfaattir. Bu sosyal menfaate de biz eyvallah deriz.

Dikey mimariyle yani böyle 20 kat, 25 kat bu tip binalara artık fırsat veremeyiz, vermemeliyiz.

Bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsünün yeri bir değer ifadesiyle kutsalımızdır, mahremiyetin ifadesidir.

(Kılıçdaroğlu'na) Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz. Vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın, bu CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf.

Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır.

Milletim ne PKK'nın peşine düşenlere ne sapkın akımların hamiliğine soyunanlara bu ülkeyi emanet etmez.

Seçimlerden sonra gündeme getireceğimiz en önemli maddelerden bir tanesi aile olacaktır."