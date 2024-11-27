AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken genelge: İktidar denetimi anımsadı!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:39

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün rehberlik, teftiş ve denetim faliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla dikkat çeken bir genelge yayınladı. Genelgede, eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere sunulan tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi ve denetlenmesinin, gerekli koordinasyonun sağlanarak hizmet sunum kapasitesinin sürekli geliştirilmesinin elzem olduğu belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerinin etkin bir şekilde faliyet yürütmeleri için titizlikle uymaları gereken kurallar da şöyle sıralandı:

. Vatandaşa temas eden faliyetlerin izlenmesi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, talep ve ihtiyaçların en hızlı şekilde, usulüne uygun karşılanması, hizmet mennuniyetinin artırılması, hizmet sunulan tüm alanlarda her türlü işlem ve uygulamanın mevuzata uygun icra edilmesi ve denetlenmesi sağlanacak. Sorunların mahallinde hızlıca ve ilk elden çözüleceğine dair kamu yönetiminine duyulan güven ve itimat korunacak.

. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesi ve performansının artırılması amacıyla denetim görevi esnasında kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmayan usul, yöntem ve uygulamalar belirlenerek eksiklik veya hataların öncelikle yerinde giderilip düzeltilmesi sağlanacak.

. Statüsüne bakılmaksızın tüm kamu görevlilerinin verilen görevleri layıkıyla yapmaları için hiyerarşik amirlerince, niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması, çalışma disiplininin sağlanması, iş heyecanını ve motivasyonunu zinde tutacak önlemlerin alınması konuları denetim faliyetlerinde takip edilecek.

. Tüm kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek.

‘TARAFSIZLIKLA’ YAPACAKLAR

. Kamuda rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimler, denetlemelerini teknolojik olanakları da kullanarak düzenli olarak yapacaklar. Denetlemeler, denetim dışı alan bırakılmayacak şekilde, tam bir “tarafsızlıkla” yerine getirilecek.

. Vatandaşların usulüne uygun başvuru ve şikayetleri üzerinde hassasiyetle durulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşan başvuru ve ihbarlara ilişkin gerekli inceleme, denetim ve soruşturmalara derhal başlanacak. Sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler gecikmeksizin uygulanacak.

. Görevleri sırasında gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olan denetim görevlilerinin bu kapsamdaki istekleri hızla yerine getirilecek.

. Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarının takibi ve koordinasyonu ile ilgili işlemler DDK tarafından yapılacak. Bu birimler, yıllık çalışma programları ile faliyet raporlarını DDK’ya gönderecek. Bunların düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi için takip sistemi oluşturulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BAĞLI

Mevzuata göre, DDK, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı en üst denetleme organı. DDK’nın kuruluş kararnamesine göre de, kurulun, kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütme görevi de bulunuyor. Kurul, üst denetleme organı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş kurullarının inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin etkin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu faaliyetlere ilişkin ilke, yöntem ve standartları belirleyerek yayımlıyor.