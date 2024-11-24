Kültür Bakanı RTÜK’le ilgili soruları yanıtsız bıraktı, Cumhur İttifakı daha çok denetim istedi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe görüşmelerinin başında yaptığı sunumda tarafsızlığı tartışma konusu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için “Üst Kurul’la ilgili siz değerli komisyon üyelerimizden gelecek soruları cevaplandırmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim” dedi.

Bunun üzerine komisyonda söz alan muhalefet milletvekillerinin hepsi eleştirel yayın yapan kanallara verilen cezalara dikkat çeken konuşmalar yaptı ve “çifte standardın” nedenini sordu. Ancak görüşmelerin sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, RTÜK’le ilgili eleştirilere yanıt vermedi. Komisyonda söz alan AKP’li ve MHP’li milletvekilleri ise konuşmalarında dijital medya platformları ve haber kanalları için RTÜK’ten “daha fazla denetleme” istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, “Dijital medya platformlarının çocuklarımız açısından saçtığı tehlikelerin önüne geçecek adımların süreklilik içinde atılması gerekmektedir. Şiddeti özendiren, ahlaki değerleri tahrip eden, çocukları sapkın akımlara teşvik eden dizi, film, oyun gibi yapımların RTÜK tarafından denetlenmesinin yanında bunlara sonradan ceza vermek yerine önleyici bir mekanizmanın oluşturulmasının yerinde olacağını değerlendiriyoruz” dedi.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise haber yayınlarını eleştirerek “Haberler verilirken maalesef yorumcular o siyasiyi yaftalamak için veya milletin gözünde küçük düşürecek bazı sözler söylüyor. Bunları siyasiler hiç hak etmiyor. Hangi partiden olursa olsun, ne söylediyse verin ama onun yanına yorum katarak o siyasiyi küçük düşürecek haberler yapılmalı. Bunlar mutlaka denetlenmeli” ifadelerini kullandı.

‘A HABER’ ÖRNEĞİ

CHP’li Cavit Arı da bu sözlere “A Haber gibi kanallardan bahsediyorsun” karşılığını verince Güneş, “Bunlar hepimiz için geçerli arkadaşlar. Tabii ki düzeltilmesi lazım” diye konuştu.