Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO diplomasisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da bir araya gelecek, dün telefonla görüştüğü İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’u ise 8 Kasım’da Ankara’da kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayının başında, gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.
Erdoğan'ın 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Erdoğan, dün telefonla görüştüğü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci konularının ele alınması öngörülüyor.
Erdoğan, dün yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletmişti. Erdoğan, 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinerek Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etmişti.
İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Erdoğan, bu muhtıranın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.
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