Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 yılındaki açıklaması yeniden gündeme geldi: 'Meclis’i fesih yetkisi yok'

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Muhalefetin “6 Nisan sonrasına seçim kararını Meclis’te desteklemeyiz” açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan art arda gelen “seçimi öne çekebiliriz” mesajları, Ankara kulislerinde “Erdoğan Meclis’i feshederek seçime gidecek” yorumlarına neden oldu. Öte yandan Erdoğan’ın 2017’de “Yeni sistemde cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yok” ifadesi yeniden gündeme geldi.

İYİ Parti ve CHP’den yapılan “6 Nisan sonrasına seçim kararını Meclis’te desteklemeyiz” açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Aralık 2022’de Saray’da kurmaylarıyla yaptığı dar katılımlı zirve ve geçen salı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP MYK’de gündem “seçim tarihi oldu. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin grup toplantısı sonrası ve dün katıldığı AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda “Seçimi öne çekebiliriz” açıklamaları yaptı. Kulislerde ise “seçim tarihinin 30 Nisan, 7 Mayıs ya da 14 Mayıs olabileceği” değerlendirildi. Tüm bu gelişmeler ışığında Ankara kulislerinde Erdoğan’ın “öne çekilmiş seçime ilişkin karar TBMM’de alınamazsa Meclis’i feshetme yoluna gidebileceği” dillendirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkeye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren 16 Nisan 2017 referandumundan kısa bir süre önce 27 Mart 2017’de yaptığı, “Yeni sistemde cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yok” açıklaması yeniden gündeme geldi.

"DÜRÜST OL"

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde, “Yeni sistemde cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yok” başlığıyla yer verilen içeriğe göre, Erdoğan, 27 Mart 2017’de Show TV, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “3. dönem cumhurbaşkanlığı” iddialarınının anımsatılması üzerine Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

“Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa 18 maddeden haberi yok. Cumhurbaşkanı, 5+5 iki dönem seçilir. ‘İkinci dönemde Cumhurbaşkanı, Meclis’i fesheder’ dedi dikkat ederseniz. Bir defa cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten cumhurbaşkanının fesih yetkisi var. Böyle bir yetki yok.”