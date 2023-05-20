Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı
Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.
Yurtdışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.
Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.
SON GÜN 28 MAYIS
Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.
Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.
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