2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 08:46
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı
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Yurtdışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

SON GÜN 28 MAYIS 

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.


28 Mayıs Seçim Cumhurbaşkanı Seçimi

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