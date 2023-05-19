Yurtdışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:55

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:55

28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışında oy kullanma tarihleri belli oldu.



YURTDIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

HAVALİMANI VE GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı.

Bu oylardan 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy almıştı.

HANGİ ÜLKEDE NE ZAMAN OY KULLANILACAK?



İRLANDA 20-24 MAYIS

BİRLEŞİK KRALLIK 20-24 MAYIS

NORVEÇ 20-24 MAYIS

DANİMARKA 20-24 MAYIS

İSVİÇRE 20-24 MAYIS

UKRAYNA 20-21 MAYIS

KANADA 20-24 MAYIS

ROMANYA 20-21 MAYIS

RUSYA 20-22 MAYIS

ABD 20-24 MAYIS

HOLLANDA 20-24 MAYIS

BELÇİKA 20-24 MAYIS

LÜKSEMBURG 20-24 MAYIS

ALMANYA 20-24 MAYIS

FRANSA 20-24 MAYIS

İSPANYA 20-22 MAYIS

AVUSTURYA 20-24 MAYIS

İTALYA 20-22 MAYIS

SIRBİSTAN 21 MAYIS

BULGARİSTAN 20-22 MAYIS

YUNANİSTAN 20-24 MAYIS

KKTC 20-24 MAYIS

MISIR 20-22 MAYIS

İSRAİL 20-22 MAYIS

LÜBNAN 20-22 MAYIS

JAPONYA 20-21 MAYIS

ÇİN 20-21 MAYIS

TAYLAND 21 MAYIS

KIRGIZISTAN 20-21 MAYIS

ÖZBEKİSTAN 20-21 MAYIS

KAZAKİSTAN 20-22 MAYIS

TÜRKMENİSTAN 20-21 MAYIS

AZERBAYCAN 20-22 MAYIS

İRAN 20-21 MAYIS

IRAK 20-21 MAYIS

AVUSTRALYA 20-24 MAYIS

YENİ ZELANDA 21 MAYIS

S. ARABİSTAN 20-22 MAYIS

GÜRCİSTAN 20-21 MAYIS

ARNAVUTLUK 20-22 MAYIS

PORTEKİZ 21 MAYIS

SİNGAPUR 21 MAYIS

BAHREYN 20-22 MAYIS

SLOVAKYA 21 MAYIS

MALEZYA 20-21 MAYIS

MALTA 20-21 MAYIS

NİJERYA 20-21 MAYIS

BELARUS 20-21 MAYIS

TANZANYA 21 MAYIS

BOSNA HERSEK 20-21 MAYIS

CEZAYİR 20-21 MAYIS

ÇEKYA 20-21 MAYIS

UMMAN ÜRDÜN 20 MAYIS

PAKİSTAN 20-21 MAYIS

ESTONYA 21 MAYIS

FAS 21 MAYIS

İSVEÇ 20-24 MAYIS

KARADAĞ 20-21 MAYIS

FİNLANDİYA 20-23 MAYIS

GÜNEY KORE 21 MAYIS

KUVEYT 20-21 MAYIS

K. MAKEDONYA 20-21 MAYIS

KATAR 20-22 MAYIS

POLONYA 20-21 MAYIS

LİTVANYA 20-21 MAYIS

MACARİSTAN 20-21 MAYIS

BAE 20-22 MAYIS

BREZİLYA 20-21 MAYIS

GÜNEY AFRİKA 20-21 MAYIS

KOSOVA 21 MAYIS

LİBYA 20-22 MAYIS

MOLDOVA 20-21 MAYIS