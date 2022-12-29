Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.
İki liderin görüşmesinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.
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