Karar duruşması görüldü: 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan 7 genç beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13'ü tutuklu 35 genç, 24 Ekim'de hakim karşısına çıkmıştı.

ADLİ KONTROLLERİ KALDIRILMIŞTI

"Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla tutuklanan 13 gencin hepsi bu dosyadan tahliye edildi. Ancak 13 genç içerisinde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da tutuklu bulunan 7 genç tahliye olamamıştı.

Son duruşmada gençlerin "adli kontrolleri" kaldırılmıştı.

Müdafi avukatlar, detaylı savunma yapmak için ek süre talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırarak bir sonraki duruşmayı bugüne (23 Ocak 2026) ertelemişti.

7 GENÇ BERAAT ETTİ

Bugünkü karar duruşmasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan 7 genç beraat etti.

Mahkeme, gençlerin beraatine hükmetti.