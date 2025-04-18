AKP'li İBB döneminde aile fertlerine araç tahsisi yapılmış: 'İmamoğlu neden tutuklu?'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 23:51

Güncelleme: 18.04.2025 - 23:51

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-1 ?" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz, paylaşımında AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine araç tahsisleri yapıldığını belirlediklerini kaydetti.

Yavuzyılmaz, araç sahibi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göründüğünü ancak aracı Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullandığını ifade etti.

"İMAMOĞLU DURDURMUŞTUR"

Yavuzyılmaz, aracın 22.02.2017 - 11.10.2018 tarihleri arasında 19 ay süreliğine tahsis edildiğini belirtti. Yavuzyılmaz, şunları yazdı:

"Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-1? AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine, 19 aya varan sürelerde keyfi araç tahsisleri yapıldığını tespit ettik.

Aracın sahibi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Aracı kullanan:

Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri

Aracın markası:

Renault Megane Icon

Araç tahsis ve teslim tarihleri:

22.02.2017 - 11.10.2018

Aracın tahsis süresi: 19 ay

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurmuştur.

Not: AK Parti dönemindeki bu araç teslim tutanağı ‘süresiz ibareli’ düzenlenmiştir."