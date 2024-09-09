Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'deki Saray'da saat 15.17'de toplandı. Bakanların, alanları ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağı toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler ile ekonomi ve terörle mücadele konularının ele alınacağı öğrenildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: #Cumhurbaşkanlığı #külliye
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