Cumhurbaşkanlığı ‘kaç deprem toplanma alanı yapılaşmaya açıldı’ sorusuna yanıt veremedi!

05 Eylül 2022 Pazartesi, 19:55

Megakent İstanbul’un deprem toplanma alanları rant uğruna birer birer yapılaşmaya açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) “İstanbul'da deprem toplanma alanı olarak belirlenen kaç alan son 20 yılda yapılaşmaya açılmıştır, bu alanların ilçe bazında dağılımı nedir” soruları yöneltildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, verilen yanıtta ise önce, “Afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında 5902 sayılı yasa ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, illerde ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur” denilerek AFAD’ın kuruluş süreci anlatıldı.

Ardından da yanıtta “Afet ve acil durum toplanma alanları İl AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından park, bahçe vb. alanlar olarak belirlenmekte ve veriler sürekli güncellenmektedir. Vatandaşlarımız ikametgahlarına en yakın toplanma alanlarını e-devlet üzerinden öğrenebilmektedir” denilerek kaç deprem toplanma alanının yapılaşmaya açıldığı sorusuna yanıt verilmedi.