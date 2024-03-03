Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yetersiz

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Hedefin riskleri başlığının altında “Afet ve acil durum müdahale çalışmalarından istenilen verim alınamamakta” tespitine yer verildi.

Riskin detaylı açıklaması da “1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bakanlıkların görevleri arasında afet ve acil durum ile olağanüstü hallerle ilgili görev tanımlaması yapılmamıştır” ifadeleriyle yapıldı.

CBK’DE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Planda ayrıca “AFAD Başkanlığı ile MGK Genel Sekreterliği tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin bakanlıkta yasal altyapısı olmayan bir birim tarafından yürütülmesi, iş ve işlemlerin etkinliğini ve verimliliğini düşürmekte, zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Bakanlığımızda söz konusu durumlara yönelik görevleri yürütecek birimin yeniden yapılanması ve yasal altyapıya kavuşturulması gerekmektedir” değerlendirmesine de yer verildi.

Planda yaşanan bu sorunların giderilmesiyle ilgili “Yasal düzenlemelerle ilgili olarak CBK üzerinde değişiklik yapılması için ilgili birimlerle çalışma yapılması. AFAD Başkanlığı ile MGK Genel Sekreterliği tarafından çıkarılan düzenlemelerin tüm aşamalarından bilgi sahibi olmalarının sağlanması” önlemleri yer aldı.

