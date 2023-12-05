Cumhur’da ‘aday’ pazarlıkları: ‘3 büyükşehir MHP’de’ iddiası

Gazeteci Sinan Burhan, Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da büyükşehir adayının MHP'den olmasının kesinleştiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:10
Cumhur’da ‘aday’ pazarlıkları: ‘3 büyükşehir MHP’de’ iddiası
Abone Ol google-news

Yerel seçim yaklaşırken kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de dün katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin iddialarda bulundu.

“KESİNLEŞTİ”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta görüşme yaptığını anımsatan Burhan, "Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu. Bir iki noktada ihtilaf vardı. Bu görüşmede adaylıklar, 50+1 meselesi ve anayasa meselesi konuşuldu" dedi.

Burhan, "Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti" bilgisini paylaştı.


Sinan Burhan AKP MHP yerel seçim 50+1 Mersin Adana Manisa

İlgili Haberler

Yerel seçim hazırlıkları hızlandı: Siyasi parti kulislerinde seçim iş birliğine dair hangi senaryolar konuşuluyor?

Yerel seçim hazırlıkları hızlandı: Siyasi parti kulislerinde seçim iş birliğine dair hangi senaryolar konuşuluyor?
Çarpıcı kulis: AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak

Çarpıcı kulis: AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak
AKP'nin İBB adaylığında kulisler hareketlendi: Ali Yerlikaya ismi öne çıkıyor

AKP'nin İBB adaylığında kulisler hareketlendi: Ali Yerlikaya ismi öne çıkıyor

En Çok Okunan Haberler