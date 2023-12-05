Cumhur’da ‘aday’ pazarlıkları: ‘3 büyükşehir MHP’de’ iddiası

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:10

Yerel seçim yaklaşırken kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de dün katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin iddialarda bulundu.

“KESİNLEŞTİ”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta görüşme yaptığını anımsatan Burhan, "Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu. Bir iki noktada ihtilaf vardı. Bu görüşmede adaylıklar, 50+1 meselesi ve anayasa meselesi konuşuldu" dedi.

Burhan, "Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti" bilgisini paylaştı.