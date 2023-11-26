Çarpıcı kulis: AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak

Kulislerde konuşulanlara göre AKP'nin İstanbul adaylığı için düşünülen isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:48
Çarpıcı kulis: AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak
Abone Ol google-news

AKP'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. Yaklaşık 150 bin partilinin online oy kullanacağı seçim bugün yapılıyor. Temayül yoklaması tüm il ve ilçeler için yapılacak ama en çok merak edilen İstanbul adayları olacak.

Duvar'da yer alan kulis bilgisine göre, İstanbul için  son günlerde konuşulan isimler ikiye indi. Yarışın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum arasında olduğu belirtiliyor.

“HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Yerlikaya’nın aday yapılması gerektiğini söyleyenler, “İstanbul’u mutlaka almalıyız, diyorsak hata yapma lüksümüz yok. Ali Yerlikaya İstanbul’u iyi biliyor. Bize oy vermeyen seçmen açısından da kamuoyu algısı çok iyi, karşılığı var. İcraat, hizmet odaklı kampanya açısından da avantajlı bir isim” diyor.

Eski Bakan Murat Kurum’un aday olması gerektiğini savunanlar ise Kurum’un Karadenizli, genç ve icradan gelmiş bir siyasetçi olmasının avantajlarına dikkat çekiyor.

Hatta Kurum’un İstanbul’da yaptığı çalışmalara dikkat çekenler, “Bakana git, çalış denilmiş, bir hazırlık yapıldığı ortada” diyor. Siyaset her zaman sürprizlere açık ancak bu iki ismin dışında birinin adaylığı şu anda 'sürpriz' olarak görülüyor. Adayın önümüzdeki iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.


AKP Murat Kurum Ali Yerlikaya yerel seçim

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB başkan adaylığı mesajı: 'Hedefimiz 2024’te 5 yıl daha yetki almak'

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB başkan adaylığı mesajı: 'Hedefimiz 2024’te 5 yıl daha yetki almak'
AKP'nin İBB adaylığında kulisler hareketlendi: Ali Yerlikaya ismi öne çıkıyor

AKP'nin İBB adaylığında kulisler hareketlendi: Ali Yerlikaya ismi öne çıkıyor
Eski AKP milletvekili İstanbul için aday adaylığı duyurdu

Eski AKP milletvekili İstanbul için aday adaylığı duyurdu

En Çok Okunan Haberler