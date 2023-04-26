Cumhur'da 'HÜDA PAR' çatlağı! MHP'li isimden çok konuşulacak çıkış: Ne görüşürüz ne beraber oluruz
14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan ve AKP listesinden seçime girecek olan HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'nda krize neden oldu. MHP'li Celal Adan, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda olmadığını ifade ederek "HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk'te katıldığı canlı yayın programında, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
MHP'NİN MİTİNGLERİ
Sahadaki durumu nasıl gördüğü sorulan Celal Adan, mitinglere başladıklarını fakat depremler nedeniyle ara verdiklerini söyledi. “MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket” diyen Adan, “MHP sokakta anketleri darmadağın ediyor” ifadelerini kullandı.
'CUMHUR İTTİFAKI'YLA İLGİSİ YOK'
Cumhur İttifakı’nın Hizbullah’ı "terör örgütü olarak görmeyen" HÜDA PAR ile iş birliğiyle ilgili soru üzerine Adan, “Cumhur İttifakı’yla ilgisi yok HÜDA PAR’ın. HÜDA PAR’ın adayları AK Parti’den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR’la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz” yanıtını verdi.
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