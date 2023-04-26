Cumhur'da 'HÜDA PAR' çatlağı! MHP'li isimden çok konuşulacak çıkış: Ne görüşürüz ne beraber oluruz

Yayınlanma: 26.04.2023 - 22:54

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:32

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk'te katıldığı canlı yayın programında, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

MHP'NİN MİTİNGLERİ

Sahadaki durumu nasıl gördüğü sorulan Celal Adan, mitinglere başladıklarını fakat depremler nedeniyle ara verdiklerini söyledi. “MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket” diyen Adan, “MHP sokakta anketleri darmadağın ediyor” ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI'YLA İLGİSİ YOK'

Cumhur İttifakı’nın Hizbullah’ı "terör örgütü olarak görmeyen" HÜDA PAR ile iş birliğiyle ilgili soru üzerine Adan, “Cumhur İttifakı’yla ilgisi yok HÜDA PAR’ın. HÜDA PAR’ın adayları AK Parti’den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR’la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz” yanıtını verdi.