Cumhur'da 'Osman Kavala' çıkmazı mı? AKP'li Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken sözler

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:36

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:48

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Hürriye yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde kaleme aldığı yazı savundu. Yazı sonrası MHP çevrelerinin sert tepkiler göstermesi üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türkeş Osman Kavala Davası'nın uluslararası arenada Türkiye'yi zor duruma soktuğunu belirterek Selvi'nin yazısını savundu.

Osman Kavala Davası'na vakıf olmayan kişilerin konuya dair görüş bildirdiğini öne süren Türkeş ''Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor? '' sorusunu sordu.

"DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM AMA..."

AKP'li Türkeş'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama şöyle:

''Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan ''Osman Kavala'' davasının avukatları, yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler.

Malumunuz Osman Kavala 2 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı.

Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar.

Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.

A- Abdulkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?.''

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir'' dediği Osman Kavala için son sert açıklama 17 Nisan 2024'te gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ''Türkiye’ye “yeni senaryo” dayatmasında bulunanların sözcülerinden olduğu evvelden bu yana bilinen isimlerin başında gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerin ardından yaptığı ilk grup toplantısının gerçekleştiği ve yine seçimlerde Cumhur İttifakı’nın başarısına vurgu yaptığı gün Kızıl Soros Osman Kavala hakkında yazdıkları bir kez daha kendisini ve kendisine sufle verenleri açık etmiştir'' ifadelerini kullanmıştı.