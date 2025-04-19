Son Dakika... Özgür Çelik'ten Taksim müdahalesine açıklama: 'Suç duyurusunda bulunacağız'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 22:21

Güncelleme: 19.04.2025 - 22:25

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel’den Taksim’e yürümek üzere toplandı.

Polis ekipleri alanı barikatlarla kapattı. Polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıktı.

ÖZGÜR ÇELİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Gelişmeler sürerken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

Çelik, şunları yazdı:

"Taksim Tünel’de mazlum Filistinlileri tehcir etmek isteyen emperyalist plana karşı halkımızla, gençlerimizle haykırdık.

Yalnızca sesim kısıldı, onun da sebebi hakikati haykırmaktır.

Hakikat: Filistinlileri tehcir planının bölgemiz için felaket olduğudur.

Hakikat: İsrail zulmüne karşı insanlığın vicdanına sahip çıktığımızdır.

Hakikat: İktidarın, siyasi şov yapamadığı zaman Gazze’yi zerre umursamadığıdır.

Hakikat: Rümeysa kardeşimizin Amerikan hapishanelerinde esir tutulduğudur.

"BUNU YAPANLAR ANAYASAYI ÇİĞNEDİ"

Yürüyüşümüz keyfi şekilde engellenmeye çalışıldı. Bunu yapanlar anayasayı çiğnedi. Bu engelleme emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Tüm engellemelere, barikatlara, ulaşım araçlarını iptal etmelerine, korkutma çabalarına rağmen, vatandaşlarımız akın akın buraya gelmekten vazgeçmedi.

Bugün bizimle birlikte olan genç kardeşlerimizin her birinin sağlıklı ve özgür olduğundan emin olana kadar Tünel’de bekliyoruz.

Vicdan, dayanışma ve adalet nöbetindeyiz.

Yaşasın Özgür Filistin!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"