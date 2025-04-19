İstanbul Valisi Davut Gül ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik arasında 'Taksim' tartışması

İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak" açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yanıt geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik arasında 'Taksim' tartışması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 23:37

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel’den Taksim’e yürümek üzere toplandı. Polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Vali Gül'e verdiği yanıt şu şekilde:

"Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuz için İstanbul Valisi hakkımızda suç duyurusunda bulunacakmış. 

Asıl biz, Anayasal Hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Sayın Vali, Filistin davasından rant devşiren birilerini arıyorsanız, seçim zamanı Gazze’yi dilinden düşürmeyen, ABD ve Trump’ın tehcir planları karşısında sus pus olanlara bakın. 

Milletin valisi olmak yerine iktidarın valisi olmakta ısrar edenlere karşı tekrar ediyorum “Gazze’de katliama hayır, soykırıma hayır, tehcire hayır!” Siz bunu diyebiliyor musunuz?

Elinizden geleni ardınıza koymayın!"


Etiketler: #Özgür Çelik #taksim #İstanbul Valisi

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