Burs ve ulaşım desteği kesilmişti: CHP'li Özgür Çelik'ten İstanbul Valisi Davut Gül'e 'Şişli' tepkisi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Şişli Belediyesi'nin açıklamasını paylaştığı gönderiye yanıt verdi. Çelik, "Vali Bey’in görevi halkımızın can ve mal güvenliğini, şehrin asayişini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nin öğrencilere yönelik burs ve ulaşım desteğini kestiği öğrenilmişti.
Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu desteklerin belediye harcamalarında yer almadığı savunuldu. İstanbul Valisi Davut Gül de bu açıklamayı alıntılayarak, "Şişli Belediyesi, günün yalanını yalanladı" dedi.
DAVUT GÜL'E YANIT ÖZGÜR ÇELİK'TEN GELDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Gül'ün paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:
"Doğrusunu anlatalım:
Resul Emrah Şahan, burs ve ulaşım desteğini Şişli Belediyesi’nin kasasından değil, gönüllü bağışçılar bularak ödüyordu. Yani Belediyenin kasasından 1 kuruş çıkmıyordu. Çünkü Resul Emrah Şahan, çok iyi ve yetenekli bir belediye başkanıdır.
Kayyum, bu işle uğraşmak istemediği için burs ve abonman desteğini kesti. İlmek ilmek örülen kent dayanışmasını tek seferde yok etti.
"SAYIN VALİ ISRARLA KAYYUM SAVUNMA İLETİŞİMİ YAPIYOR"
Sayın Vali ise ısrarla siyasi pozisyon alarak kayyum savunma iletişimi yapıyor. Mesaisini AK Partili belediyelerin etkinliklerini duyurmakla harcıyor.
Şehrimizin 1. İdari Amirinin görevi siyasi propaganda yapmak değildir.
Hatırlatalım: Vali Bey’in görevi halkımızın can ve mal güvenliğini, şehrin asayişini sağlamaktır."
Doğrusunu anlatalım:— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 18, 2025
Resul Emrah Şahan, burs ve ulaşım desteğini Şişli Belediyesi’nin kasasından değil, gönüllü bağışçılar bularak ödüyordu. Yani Belediyenin kasasından 1 kuruş çıkmıyordu. Çünkü Resul Emrah Şahan, çok iyi ve yetenekli bir belediye başkanıdır.
Kayyum, bu işle… pic.twitter.com/HEOMD3h9yA
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