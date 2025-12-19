Cumhuriyet çocuk evliliğini savunan Nureddin Yıldız'ın evlilik dersleri vereceğini gündeme getirmişti: Eğitim-İş harekete geçti!

Gazetemiz Cumhuriyet; “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın Bursa İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde evlilik dersleri vereceğini gündeme getirmişti.

Nureddin Yıldız; dersleri vakfının genç evlilik ve destek tasarımı olan “Bir Ömür Okulu” kapsamında Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin de katkısıyla 18 ila 35 yaş arasındaki gençlere yönelik lisenin konferans salonunda verecek.

İLK DERS BUGÜN BAŞLAYACAK

Söz konusu tasarım ise bu akşam saat 20.15’te “Evliliğin Temeli: İnsan” başlıklı ders ile başlayacak. Tasarımın ise 26 Aralık’ta “Evlilikte Erkek ve Kadının Rolleri”, 2 Ocak’ta “Ailede İletişim” ve 9 Ocak’ta “Evlilikte Huzuru Korumak” konulu derslerle sürmesi planlanıyor. Derslere düzenli katılım sağlayan 3 kişiye mobilya desteği sağlanacağı vaat ediliyor.

EĞİTİM-İŞ HAREKETE GEÇTİ

Gazetemiz Cumhuriyet’in haberiyle Türkiye’nin gündemine oturan gerici tasarıma karşı Eğitim-İş ise harekete geçti. Eğitim-İş Bursa Şubesi; bugün lisenin önünde saat 19.30’da eylem yapma kararı aldı. Şubeden “Çocuk Evliliği Suçtur! Savunulamaz!” başlığıyla yapılan çağrıda; “6 yaşındaki çocukların evlendirilmesi ve kadınların dövülebileceği gibi gerici fikirleri savunan Nurettin Yıldız’ın bu akşam İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde vereceği konferans derhal iptal edilmelidir. Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak saat 19.30’da İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bu gerici fikirleri protesto edeceğiz. Tüm halkımızı okulun önünde toplanmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘KURUMLAR GERİCİ FİKİRLERİN PAYDAŞI OLUYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona da “Pedofili savunucusu Nurettin Yıldız’ın bu gerici fikirlerine karşı Cumhuriyet’in çağdaş değerlerini savunan ilerici kamuoyunu okulun önünde toplanmaya çağırıyoruz. Anayasadaki laiklik ilkesine aykırı fikirleri nedeniyle suç işleyen bu şahıs hakkında yasal işlem yapması gereken kamu yöneticileri, aksine bu gerici fikirlerin yayılması için ona alan açarak ve okulları kullandırarak adeta destek oluyor. Bu kurumların gerici fikirlerin paydaşı olduklarının da göstergesidir. Bursa Valiliği ve İnegöl Kaymakamlığı bu provokasyonu derhal durdurmalıdır” açıklamasında bulundu.