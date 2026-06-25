Cumhuriyet de aralarındaydı... NATO'nun gazetecilere yönelik engeli Meclis gündeminde

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO zirvesi için yandaş olmayan basın kuruluşları ve gazetecilere akreditasyon verilmemesinin yankıları sürüyor.

CUMHURİYET DE ARALARINDA: MUHALİF MEDYAYA AMBARGO

NATO, Cumhuriyet gazetesinin temmuz ayında Ankara’da gerçekleşecek liderler zirvesine akreditasyon talebini reddetti.

Ret kararını ileten e-postada gerekçe belirtilmedi. Cumhuriyet, daha önce yurt içi ve yurt dışında pek çok NATO etkinliğini izlemişti.

Ayrıca, iktidarın pek çok etkinliği izlemesini engellediği basın kuruluşlarının akreditasyon istemi de kabul edilmedi.

ÇÖMEZ "MEKTUP" YAZDI

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, NATO Zirvesi'ni takip etmek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon taleplerinin reddedilmesi üzerine NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Üyesi sıfatıyla NATO PA Başkanı Marcos Perestrello ve NATO PA Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’na mektup yazdı.

Perestrello'dan akreditasyon başvurularının reddedilme gerekçelerinin açıklanmasını isteyen Çömez, Çavuşoğlu'na ise “Türkiye’deki ilgili makamların yönlendirmesi oldu mu?” diye sordu.

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Çömez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Akreditasyon engeli uygulanan kuruluşların ortak özelliğinin, hükümet politikalarını eleştiren veya bağımsız yayın çizgisine sahip medya organları olduğunu vurgulayan Çömez'in, Yılmaz'a verdiği soru önergesinde "Buna karşılık, iktidara yakın medya kuruluşlarının akreditasyon süreçlerinde benzer bir sorun yaşamadığı yönündeki iddialar kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştır" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARININ HERHANGİ BİR ROLÜ VAR MI?"

Çömez, Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

1. NATO Zirvesi için medya akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti makamlarının herhangi bir rolü veya görüş bildirme yetkisi bulunmuş mudur?

2. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya herhangi bir kamu kurumu tarafından NATO’ya medya kuruluşları ya da gazeteciler hakkında görüş, değerlendirme veya tavsiye niteliğinde bilgi iletilmiş midir?

3. Akreditasyon başvuruları reddedilen medya kuruluşlarının sayısı kaçtır?

4. Akreditasyon başvurusu reddedilen medya kuruluşları hangileridir?

5. Bu kuruluşların başvuruları hangi gerekçelerle reddedilmiştir?

6. Ret kararları kurumsal bazda mı, yoksa gazeteciler bazında mı verilmiştir?

7. Akreditasyonu reddedilen gazeteci sayısı kaçtır?

8. Ret kararlarına karşı herhangi bir itiraz veya yeniden değerlendirme mekanizması işletilmiş midir?

9. Akreditasyon talepleri reddedilen medya kuruluşlarına gerekçeli bir açıklama yapılmış mıdır?

10. Akreditasyonu kabul edilen medya kuruluşlarının sayısı kaçtır?

11. Akreditasyonu kabul edilen yerli medya kuruluşları hangileridir?

12. Akreditasyon başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan objektif kriterler nelerdir?

13. Başvuruların değerlendirilmesinde basın kartı sahibi olmak, sürekli basın kartı taşımak veya uluslararası basın kuruluşlarına üyelik gibi hangi ölçütler dikkate alınmıştır?

14. Akreditasyonu reddedilen medya kuruluşlarının tamamına yakınının hükümet politikalarına eleştirel yayın yapan kuruluşlar olması tesadüf müdür?

15. Hükümete yakın yayın politikası izleyen herhangi bir medya kuruluşunun veya bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerin akreditasyon başvuruları reddedilmiş midir? Reddedilmiş ise hangileridir?

16. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, ev sahibi ülke sıfatıyla, Türk medyasının geniş kesimlerinin zirveyi takip edebilmesi için NATO nezdinde herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?

17. Hükûmet, çok sayıda bağımsız ve muhalif medya kuruluşunun NATO Zirvesi’ni yerinde takip edememesinin kamuoyunun haber alma hakkını zedelediği yönündeki eleştirileri haklı bulmakta mıdır?

18. NATO’nun demokrasi, ifade özgürlüğü ve şeffaflık ilkelerini savunduğunu beyan ettiği dikkate alındığında, Türkiye’deki çok sayıda bağımsız medya kuruluşunun zirve dışında bırakılmasının NATO’nun kurumsal değerleriyle bağdaştığı düşünülmekte midir?

19. NATO Zirvesi süresince gerçekleştirilecek görüşmeler, temaslar ve kulis faaliyetleri hakkında kamuoyunun eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi için hükümet tarafından hangi tedbirler alınmıştır?

20. Hükûmet, gelecekte Türkiye’de düzenlenecek uluslararası zirvelerde medya kuruluşları arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki kuşkuların ortadan kaldırılması amacıyla hangi düzenlemeleri yapmayı planlamaktadır?