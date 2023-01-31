Cumhuriyet Dosyaları Başlıyor

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 05:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 05:00

Değerli Cumhuriyet okurları, içinde bulunduğumuz 2023 yılı Türkiye açısından her bakımdan bir yeniden yapılanma dönemi olmaya adaydır. Ülkenin güçlendirilmiş parlamenter rejim ile yeniden demokrasiye dönerken, yürütmeden yargıya, yasamaya, eğitime; tarımdan sanayiye; seçim sisteminden, yasalarından tarikatlara; ekonomiden dış ticarete kadar her alanda yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır.



Bu yeniden yapılanmanın çoğulcu bir toplumu oluşturmakta başarılı olması ve amaçlarına ulaşmasının, ancak toplumun yakından ilgisi ve aktif katkısıyla mümkün olabileceği açıktır.

Bu durumda önümüzdeki dönemde, dernekler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, siyasi partiler sendikalar ve de bireyler görüşlerini düşüncelerini açıklayarak bu yeniden yapılanma hamlesinde aktif olarak yer alacaktır.

Bu konuda herkese her kesime büyük görevler düşmektedir. Bu katkının sağlıklı biçimde istenen sonucu vermesi için yaygın toplumsal aksaklığa düşülmemesi gerekmektedir.



Rahmetli Uğur Mumcu’nun deyimiyle toplumumuzda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak illeti yaygındır.



Cumhuriyet gazetesi, yoğun yeniden yapılanma döneminde okurlarını tartışma konusu güncel konuların genel çizgileri, temel esasları konularında bilgi sahibi kılmak için, her ay, toplumun üzerinde tartışacağı konularda, birer Cumhuriyet Dosyası yayımlamaya karar vermiştir.



Siyasal sistemden anayasaya, yasamaya, yargıya; seçim sistemleri ve mevzuatından tarikatlara; tarımdan sanayiye; eğitimden dış politikaya o ay için toplumun tartışma konularında yayımlanacak dosyaların bir özeti gazeteniz Cumhuriyet tarafından verilirken, yüksek kâğıt fiyatlarının oluşturacağı altından kalkılamaz yükü hafifletmek üzere, dosyanın tamamı “Cumhuriyet portal”da kullanımınıza sunulacak ve orada sürekli ulaşımınıza açık tutulacaktır.



Bugün Cumhuriyet Dosyalarının ilki olan Anayasa Dosyası’nı yayımlıyoruz.

Ali Sirmen

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi / Yazar