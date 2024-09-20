Cumhuriyet gündeme getirmişti... Bakan Tekin'den hijyen' sorusuna 'basketbol' yanıtı

Okullarda temizlik ve hijyen şikâyeti sürerken, konuya ilişkin verdiği yanıt Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dikkat çekti.

Cumhuriyet gündeme getirmişti... Bakan Tekin'den hijyen' sorusuna 'basketbol' yanıtı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:43

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara gönderdiği yeni talimat okullara yeterli ödeneğin gönderilmediğini ortaya çıkardı. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği okullardaki hijyen sorunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği yanıt ise dikkat çekti. 

Tekin, muhabirlerin 'hijyen' sorusuna 'Gündemimiz basketbol' diye karşılık verdi. Muhabirlerin ısrarlarına rağmen soruyu yanıtsız bırakan Bakan Tekin, salondan ayrıldı. 


Etiketler: #Yusuf Tekin #MEB #okul #Temizlik

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