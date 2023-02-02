Cumhuriyet gündeme getirmişti: CHP'li Hakverdi, 'vatandaşlık' vurgununu TBMM'ye taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, gazetemizin gündeme getirdiği gayrimenkul alımıyla Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasındaki usulsüzlükle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 21:28
Cumhuriyet gündeme getirmişti: CHP'li Hakverdi, 'vatandaşlık' vurgununu TBMM'ye taşıdı
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Gazetemiz yazarı Murat Ağırel; sahte sözleşmeler, yanlış değerlemeler ve fiyatı şişirilmiş gayrimenkullerle bankalardan ilgili tutarın “yatır-çek” yapılarak vatandaşlık başvurusunda bulunulduğunu gündeme getirdi.

CHP’li Ali Haydar Hakverdi de konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi veren Hakverdi, “Gazeteci Ağırel, bu usulsüzlükleri günlerdir belgeleri ile ortaya döküyor. Buna rağmen harekete geçen yok. Daha önce 1 milyon dolar olan bu rakamın 400 bin dolara düşürülmesi ve değerleme firmalarının seçiminin serbest bırakılması sonrası özellikle son dönemde Türkiye’nin birçok ilinde bu yöntemle vatandaşlık alımının kötüye kullanıldığı, yapılan sahte sözleşmeler, yanlış değerlemeler ve fiyatı şişirilmiş gayrimenkullerle bankalardan ilgili tutarın yatır çek yapıldığı, sadece harç yatırmak suretiyle birçok insanın vatandaşlık başvurusu yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı. 


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