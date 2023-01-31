Barut, 'vatandaşlık' vurgununu Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:47

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türk vatandaşlığı almak için yönetmelikte konulan 400 bin dolar sınırında şişirilmiş arsa ve konut fiyatları üzerinden yapılan vurguna tepki gösterdi.

Yurttaşlık onurunu çiğneyenlere geçit verenlerden hesap sorulmasını, bu vurgunu yapanların ve göz yumanların adalet önüne çıkarılmasını isteyen Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

SÜREKLİ DEĞİŞEN YÖNETMELİĞİ HATIRLATTI

Ayhan Barut, önergede "Ülkemizde son yıllarda kaçak göçmen, sığınmacı ve bu kişilere yönelik istisnai Türk vatandaşlığı verilmesi konuları kamuoyu gündeminde sıkça tartışılmaktadır. Bu noktada AKP iktidarı tarafından Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte sürekli olarak değişiklikler yapılmakta, dolayısıyla Türk vatandaşlığına hak kazanma kolaylığı sağlayacak bir takım kararlar alınmaktadır" dedi.

"ÖNLEM ALIN, HESAP SORUN"

İstisnai Türk vatandaşlığını almak için yapılan değişikliklerin ayrıntılarını paylaşarak kamuoyuna yansıyan vurguna dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte 12 Ocak 2017 ve 19 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlemeler yapılmış, en az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alma şartı önce 250 bin Amerikan Dolarına düşürülmüş, sonrasında 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle 400 bin dolara çıkartılmıştır. Ne yazık ki cebinde parası olan yabancıların istedikleri gibi hareket etmesi ülkemiz adına çok ciddi bir onur sorunu yaratıyor. Kamuoyuna yansıdığı üzere istisnai Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancıların bir takım sahtekarlarla ortak hareket ettikleri, sözde değerleme şirketleri üzerinden düşük bedelli arsalar ve daireler üzerinden 'şişirme' rakamlar ile Türk vatandaşlığı almaya yetecek denli fiyat oyunlarına giriştikleri, burada büyük vurgunlar yaptıkları anlaşılıyor. Minareyi çalanların kılıf hazırlamasına göz yumulmadan, vatandaşlık onurumuz daha çok çiğnenmeden, ülkemizin itibarı daha fazla zedelenmeden, toplumsal yaşamımız daha çok zarar görmeden önlem alınmasını, denetimlerin yapılmasını ve tedbir uygulanmasını istiyoruz."

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA YAPILIYOR MU?"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un önergesinde şu sorulara yanıt verilmesi talep edildi:

1) 2002 yılından günümüze kadar, yıllar itibariyle Türk vatandaşlığı alan kaç yabancı olmuştur? Ülkelere göre bu kişilerin dağılımı nasıldır? Bu kişilere hangi gerekçelerle Türk vatandaşlığı hakkı verilmiştir?

2) Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte sürekli değişiklik yapılmasının gerekçesi nedir?

3) 12.01.2017, 19.09.2018 ve 12.05.2022 tarihlerinde yayımlanan yönetmelik şartlarına göre Türk vatandaşlığı alan kaç yabancı olmuştur? Türk vatandaşlığı alan bu yabancılar hangi şartları sağlamıştır? Söz konusu yabancıların ülkelere göre dağılımı nedir?

4) Yönetmelik değişikliği ile Türk vatandaşlığı verilen yabancıların sundukları belge, dekont, kayıt ve tapularıyla ilgili ayrıntılı araştırma, inceleme ve soruşturma yapılacak mıdır?

5) İstisnai Türk vatandaşlığı almak için sözde değerlendirme şirketleri üzerinden arsa ve daire fiyatlarının şişirildiği, bir takım sahtekarlıklarla oyun oynanarak vurgun yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapacak mısınız?