Cumhuriyet gündeme getirmişti: İBB'ye Yassıada engellemesi

Yazarımız Murat Ağırel, Yassıada’daki işletmelerin 4.2 milyon TL bedelle Albayrak Grubu’na verildiğini yazdı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “İşletmeyi biz de istedik. Şartnamedeki bir maddeyle bunu engellediler” dedi

Cumhuriyet
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00
Cumhuriyet gündeme getirmişti: İBB'ye Yassıada engellemesi
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Gazetemiz yazarı Murat Ağırel dün yayımlanan yazısında Yassıada’nın, Albayrak grubuna devredildiğini yazmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Yassıada’nın işletmesini İBB olarak üstlenmek istediklerini ancak şartnameye konulan bir maddeyle bunun engellendiğini söyledi.

Gökce, “Turizm sektöründe 15 yıllık kurumsal deneyim talep edildiği için İBB veya iştirakleri devreye giremedi. İstanbulluların olması gereken ada özelleşti. Yassıada, yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlük Adası, hem Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda aştığı badireleri gösteren hem de geleceğimize ışık tutan bir şekilde düzenlenebilirdi. Bu olanağı kaybettiğimiz için de ayrıca üzgünüm” dedi. 


Buğra Gökçe yassıada

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