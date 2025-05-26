Cumhuriyet gündeme getirmişti: Özgür Çelik'ten ‘görüşme engeli’ açıklaması!

Cumhuriyet, İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etmek isteyen çeşitli siyasetçiler ve belediye başkanları, Adalet Bakanlığı’na yolladıkları görüşme taleplerine günlerdir yanıt alamadığını gündeme getirmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu durum hakkında açıklama yaptı.

Çelik şunları söyledi:

“3 haftayı aşkın süredir, bakanlıktan izin talebinde bulunmama rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir il başkanı olarak görüşemiyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili de Ekrem İmamoğlu'yla görüşemiyor.

Hem bizimle bağını kesmek istiyorlar hem de toplumla bağını kesmek istiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu topluma unutturacaklarını sanıyorlar. Tüm saha araştırmaları, anketler şunu gösteriyor. Toplumun yüzde 70'i Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu oluşunu yanlış buluyor. AK Partili ve MHP'li seçmenlerin vicdanı İmamoğlu'nun tutuklanmasını kabul etmiyor. Toplumda bu tutuklamayla ilgili bir rızalık üretmedikleri için İmamoğlu'nun görünürlüğünü azaltmaya çalışıyorlar.”