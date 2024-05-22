Cumhuriyet gündeme taşımıştı: Erkan Baş'tan TYP tepkisi: Depremzedelere bedel ödetilmesine izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:11

Güncelleme: 22.05.2024 - 18:11

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AKP'nin ekonomi yönetimi, yeni açıklanan tasarruf paketi ve adalet sistemini eleştirdi.

Baş, şunları söyledi:

"İnsanların boğazındaki son lokmayı da almayı tasarruf tedbiri olarak anlatıyorlar. Oysa gerçek başka. Gerçek birileri milyonlarına milyonlar katsın bu ülkede milyonlarca insan yoksullaşıyor. Milyonlarca insan yoksullaşıyor... Ekmekten tasarruf olmaz. Bir tek kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanlardan tasarruf bekliyorsunuz. İnsanların hakkı olanı vermiyorlar. Kendilerini hiç hak etmedikleri halde saraylarda zevki sefa içerisinde yaşıyorlar.

Şimdi elimizde bir tek kuru ekmek kalmış. Neymiş efendim? Temmuz'da asgari ücrete zam yapmayacaklarmış. Bu durumda milyonlarca insan bu durumda yaşamaya çalışırken temmuzda asgari ücrete zam yapmayacağız diye pişkin pişkin açıklama yapanlar vicdansızdır, insanlıklarını yitirmişler. Ya bu kadar açık söylüyorum, Tayyip Erdoğan yaşasın kardeşim bu paraya. Mehmet Şimşek sen yaşasana bu paraya, şu asgari ücretle bir iki gün geçinin bakalım ya.

Türkiye'de insanların en büyük ortak talebi nedir? İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Sadece insan gibi yaşamak istiyoruzdan ibaret hale geldik. İnsanların beklentisi bu. Başka bir beklenti kalmadı. Özgür yaşamak istiyorum, kaliteli yaşamak istiyorum, güzel yaşamak istiyorum, güvenceli yaşamak istiyorum. Geleceğe umutla bakmak istiyorum. Çocuğumun yarınında korkmamak istiyorum, evimde huzurlu oturmak istiyorum. Hepsini unuttuk... Özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar yeteneksiz, beceriksiz falan değiller. Bu hafifletici bir sebep. Yani akılları basmıyor. Bilmiyorlar. Yetenekleri bu kadar. Hayır. Gayet bilerek isteyerek sürdürdükleri bir yönetim anlayışıdır."

BİNLERCE DEPREMZEDE İŞSİZ KALDI: 'ERDOĞAN EN BÜYÜK FELAKET'

Erkan Baş, gazetemizin "Kadro beklerken işsiz kaldılar: 'Biz şimdi ne yapacağız?" başlığıyla gündeme getirdiği, deprem bölgesindeki yurttaşlar için başlatılan Toplum Yararına Program'ın (TYP) uzatılmamasına ilişkin de tepki gösterdi. Baş, "Herşeyin sahibi olduğu gibi İŞKUR'un da sahibi olan Erdoğan, Hatay'ın da memleketin de başına gelen en büyük felaket olduğunu ispatlamak için yeni adımlar atıyor. Depremin ilk saniyesinden beri yaşamın her alanında mağdur edilmeye devam ediyoruz. Saray rejiminin adaletsiz ve hukuk tanımaz kararlarının bedelini depremzede bizlere ödetmesine izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.



