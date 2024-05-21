Cumhuriyet gündeme taşımıştı... TYP kararı Meclis’te: 'Devlet vatandaşın yanında olduğunu göstermeli'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:55

Güncelleme: 21.05.2024 - 17:43

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği deprem bölgesinde TYP personel sözleşmesinin uzatılmamasının yankıları sürüyor. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

“Deprem bölgelerinde işlerini, gelirlerini ve varlıklarını kaybeden bu insanlarımızın işlerine son verilmesi vicdani değildir. TYP çalışanı binlerce depremzede bu sayede evlerine ekmek götürebilmekte, az da olsa geçimlerini sağlayabilmekte ve bölgede birçok hizmetin yürütülmesini sağlamaktadırlar” ifadelerinin yer aldığı önergede şu soruların yazılı olarak yanıtlanması istedi:

“NE GİBİ AÇIKLAMANIZ VAR?”

“Binlerce kişinin mağdur olmasına neden olacak TYP çalışanlarının işlerine son verilmesi kararından vazgeçme ve bu kişilerin çalışma sürelerinin uzatılmasını sağlama yönünde bir çalışmanız var mıdır?

Depremler sonrası işlerini, gelirlerini ve varlıklarını kaybetmiş bu çalışanların, çalıştıkları kurumlarda daimî olarak istihdam edilmeleri yönünde Bakanlık olarak herhangi bir hazırlığınız var mıdır?

İşlerine son verildiği takdirde evlerine ekmek götüremeyecek, çocuklarının geçimini sağlayamayacak durumda olan TYP çalışanlarının mağdur olacakları ortada iken, bu uygulamamanın nedenini nasıl açıklıyorsunuz?

Depremler sonrası yaraların sarılması için canla başla çalışan TYP personellerinin işlerine son verilmesinin bölgede belli hizmetlerin aksamasına yol açacağı eleştirileri hakkında ne gibi bir açıklamanız vardır?”

“İKTİDAR YA EKSİK YA HATALI İŞLER YAPIYOR”

Önerge sonrası CHP’li Mullaoğlu Cumhuriyet’e konuştu. “Devlet vatandaşın yanında olduğunu göstermeli” diyen Mullaoğlu, şunları söyledi:

“Canlarını, evlerini, gelirlerini kaybeden depremzedelerin birçoğu hayata tutunmaya çalışırken, birçoğu da 'Keşke biz de ölseydik' demektedirler. TYP kapsamında iş bulup hayata tutunmaya çalışan depremzedelerin işten çıkarılmış olması kabul edilemez. Hükümet bugüne kadar deprem bölgelerindeki her işlemini, hatalı veya eksik yapmaktadır. TYP lideri işine son verilmesi büyük bir hatadır. Devlet bu zamanlarda vatandaşının yanında olduğunu göstermelidir. Hiçbir bahane her şeyini yitirmiş insanları sahipsiz bırakmayı haklı kılmaz. Bu nedenle TYP’lilere gerekirse kadro verilmelidir. Ve kesinlikle işten çıkarılmamalıdır.”

6 Şubat depremlerinde işini kaybeden yurttaşlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 50 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) personeli istihdam edilmişti. 9 aylık çalışma programı 19 Mayıs 2024’te biten ilk etap personelin süresi uzatılmadı.