Cumhuriyet’in haberi Meclis’te: CHP’li Öztürkmen, ‘Gökçek’e soruyorum. Robotun nerede’

Gazetemiz Cumhuriyet, 8 Ocak 2025’te eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in Ankapark için kendi ebatlarında mankenini yaptırdığını gündeme getirdi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, olayı Meclis gündemine taşıdı. Konuya ilişkin yaptığı basın toplantısının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Öztürkmen, “Ankapark için alınan robot, iddialara göre bir dönem Melih Gökçek'in makamına kadar çıkıyor. Robota 2014’ün aralık ayında KDV hariç 127 bin lira ödeniyor. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 300 bin lira. Faturası ve çizim fotoğrafları bulunan robotun şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ankapark deposunda yok? Gören yok, bilen yok! Melih Gökçek’e soruyorum. Robotun nerede? Yoksa evinizde, kendi kendinizle sohbet mi ediyorsunuz?” dedi.

İ. MELİH GÖKÇEK’İN ROBOTU NEREDE?



Bugün TBMM'de İ. Melih Gökçek'in kayıp robotunu gündeme getirdim.



Ankapark için alınan robot, iddialara göre bir dönem Melih Gökçek'in makamına kadar çıkıyor.



Robota 2014’ün aralık ayında KDV hariç 127 bin lira ödeniyor. Bugünkü güncel değeri… pic.twitter.com/kEZEymk9fh — Hasan Öztürkmen (@hasanozturkmen) May 22, 2025