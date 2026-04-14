Cumhuriyet Silivri'de... İBB davasında 21'inci gün: Duruşmada savunmalar devam ediyor...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılanan isimler arasında olduğu İBB Davası 21'inci oturumunda İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle birlikte yargılananların sayısının 435'e yükseldiği davanın dünkü oturumunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan savunma yapmıştı.

Dünkü duruşmaya, Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanının arasında geçen diyalog damga vurmuştu. İmamoğlu, kendisine "Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" diyen savcıyı hatırlatarak, "Tehdit edildim; bir işlem yapacak mısınız?" diye sormuş; mahkeme başkanı ise "Alacağımız bir tedbir yok" yanıtını vermişti. Bunun ardından İmamoğlu "Tedbiri ben alacağım" demişti.

İşte İBB Davası'ndan gelişmeler:

10.35 | DURUŞMA BAŞLADI

Bugünkü duruşma, tutuklu isimlerden reklamcı Esma Bayrak’ın savunmasıyla başladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'örgüt lideri’ olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ gibi başlıklarla suçlandı.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 3 Nisan günü görülen duruşmada verdiği ara kararda, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar vermişti.