Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesinde haftanın son duruşması: Mütalaaya karşı savunmalar devam ediyor

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesi, ikinci haftasının 8. duruşma gününde, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.

RIZA AKPOLAT GELECEK HAFTA SAVUNMA YAPABİLİR

Yargılamada salı günü itibarıyla, dosyanın son konu başlığı olan Beşiktaş Belediyesi’ne geçildi. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın önümüzdeki hafta savunmasını yapması öngörülüyor.

Davanın karar celsesinde tüm sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından Mahkeme Heyetinin yaklaşık 2 haftalık bir ara vermesi, ardından kararını açıklaması bekleniyor.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşmayı, Cumhuriyet canlı aktarıyor.

İşte duruşmada anbean yaşananlar..

SES SİSTEMİ SORUNU YAŞANMIŞTI

2000 kişinin üzerinde kapasiteye sahip yeni duruşma salonunda dava kapsamında şu anda; 17 jandarma personeli, 4 izleyici, 1 gazeteci, 5 tutuksuz sanık, 2 tutuklu sanık, 1 Duruşma Savcısı, 3 kişilik Mahkeme Heyeti, 3 kişilik mübaşir ekibi ve 20 avukat olmak üzere toplam 56 kişi bulunuyor.

Duruşma salonunda kapasitenin 40'ta 1'i kadar kişi bulunuyor ancak ışıklandırma ve klimalar, salonun tamamen dolu olduğu varsayılarak çalışıyor. Aynı zamanda salonda; avukat ve gazetecilerin kullanımında ve her biri en az 4 ve 5 kişilik olan masalarda çalışır durumda 2 priz bulunuyor.

Öte yandan; salon yeni inşa edilmesine karşın davanın ilk günün SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) kaydının başlatılmasında teknik sorun yaşanmış ve uzun bir süre, bu sorunun çözümü için uğraşılmıştı.

Aynı salonda geçtiğimiz gün de ses sistemi sorunu yaşanmış ve yaklaşık 3 saatte çözülebilmişti.