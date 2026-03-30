Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 12'nci gün: İmamoğlu günün 'ikinci' duruşmasına katıldı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davası, bugün 12. oturumla devam ediyor.

BU HAFTA TAHLİYELER GELEBİLİR

Bu hafta söz verilmeyen sanıkların avukatlarının beyanları alınacak ve tutukluluk incelemesi yapılacak. Perşembe günü ise mahkeme heyetinin bazı isimler için tahliye vermesi olası.

İBB DAVASINDA 12. GÜN...

İBB Davası’nın 12. günü, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın çapraz sorgusu ve avukatlarının savunmasıyla başladı. Ardından tutuklu yargılanan Ebubekir Akın ve Mehmet Karataş sanık kürsüsüne gelecek.

İşte, duruşmada anbean yaşananlar...

15.10 | AVUKAT UZUN: "GELEN YAZIYA RAĞMEN SAVCI TUTUKLANMASINI İSTİYOR..."

Metroyu yapan şirketin SGK borcu olmasına rağmen ihaleyi kazandığı iddiasına yanıt veren avukat Abuzer Uzun, "SGK borcu olmadığına dair raporun tarihi 14 Nisan. Müvekkilim tam 1 ay sonra gözaltına alınıyor. Belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu düzenliyor. Gelen yazıya rağmen savcı tutuklanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Uzun, “SGK borcu var” denilen şirketin devletin bir çok kurumunda ihaleye girdiğini de belirterek, bu konuda savcılığın resmi yazıları değil bilirkişi raporunu esas aldığını kaydetti.

14.30 | DAVAYI "GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR" ROZETLERİYLE TAKİP EDİYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Hasan İmamoğlu'nun avukatı İsmail Emre Telci, İBB Davası'nı gazetecilerin tutuklu arkadaşları için yaptırdığı "Gazetecilik Suç Değildir" rozetleriyle takip ediyor.

14.20 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti de salona geldi, duruşma tekrar başladı. Ceyhun Avşar’ın avukatı Abuzer Uzun'un savunması devam ediyor.

14.15 | EKREM İMAMOĞLU SALONA GELDİ

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar aradan sonra tekrar duruşma salonuna getirildi.

Sabahki ilk oturumda, “bilirkişi” davasına katıldığı için yer alamayan İmamoğlu, salona girdikten sonra diğer tutuklu sanıklarla tek tek tokalaştı, el salladı.

12.55 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Danıştay'ın da açılan davada ihalenin usule uygun bulduğunu belirten avukat Uzun, "Tam bu noktada cumhuriyet savcısı çıkıyor, usulsüzlük vardır diyor ve soruşturmaya dahil ediyor" ifadelerini kullandı.

Uzun'un sözlerinin ardından mahkeme başkanı duruşmaya "öğle arası" verdi.

12.40 | "YARGI DA BİR USULSÜZLÜK GÖRMÜYOR"

AKP'li avukat Ogün Kuzu'nun ihbarının ardından ihale bilgilerinin sızdırıldığı iddiasının İstanbul Valiliği tarafından da yalanlandığına dikkati çeken avukat Uzun, "Valilik müvekkilim tutukluyken, hakkında soruşturma izni verilmemesine karar veriyor. İhbarcı istinafa gidiyor. İstinaf yeterli delil, belge yok diyor. Yani yargı da bir usulsüzlük görmüyor" ifadelerini kullandı.

12.35 | İMAMOĞLU'NUN 'BİLİRKİŞİ DAVASI' ERTELENDİ: İBB DURUŞMASINA KATILACAK

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen “bilirkişi davası” 13 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun günün devamında İBB duruşmasına katılması bekleniyor.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 'Bilirkişi Davası'ndaki savunması nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.

12.00 | DURUŞMADA KISA SÜRELİ GERGİNLİK

"Fesat karıştırılmış ihalelerde yaklaşık maliyette bir şişirme olur. Bilirkişi incelediği ihaleyi piyasa koşullarına uygun buluyor" diyen avukat Uzun, duruşma savcısının Ceyhun Avşar'a AKP'li avukat Ogün Kuzu'nun ihbarına ilişkin sorusuna atıf yaptı.

Bu sırada duruşma savcısı araya girdi. Avukat Uzun, "Bana soru sormayın. Ben soru sorulacak makam değilim" dedi. Savcı, "Sormayacağım" yanıtını verdi.

Avukat Uzun, "O zaman tartışma çıkartmak için konuşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

11.40 | CEYHUN AVŞAR'IN SORGUSU BİTTİ, AVUKATININ SAVUNMASI BAŞLADI

Celsede Ceyhun Avşar'ın sorgusu bitti, avukatı Abuzer Uzun'un savunması başladı.

Kamu zararı iddiasıyla şikayetçi olan AKP'li avukat Ogün Kuzu'nun dilekçelerinin sistemde gözükmediğini, savcılığın algılarıyla uğraştıklarını söyleyen Uzun, "Bizim örgütle ilgili suçlamamız yok ama bu yüzden tutukluyuz" dedi.

Savcılığı iki ayrı işi aynı gibi gösterdiğini ancak Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bilirkişinin de aynı olmadığını belirten avukat Uzun, savcılığın bu durumu iddianameye yansıtmadığını belirtti.

11.15 | HAKİMDEN "İHALE" SORUSU

Hakim, "İkinci ihalede davet ettiğiniz Doğuş, Kalyon, Makyol, Cengiz İnşaat gibi firmalar zaten ilk ihalede de vardı. Bunları neden değerlendirmediniz?" diye sordu.

Ceyhun Avşar bunun üzerine şöyle konuştu:

"Başkanım, ilk ihalenin iptal sebebi rekabet şartlarının oluşmamasıydı. İlk ihalede davet ettiğimiz altı firmadan iki firma teşekkür ederek teklif vermedi. İki firma ortak teklif verdi. Bir teklif de teminat mektubundaki hata nedeniyle geçersiz sayıldı. Eğer özellikle teklif beklediğimiz iki firma teklif vermiş ve beklediğimiz oranda indirim gerçekleşmiş olsaydı, ihaleyi iptal etmezdik. İhaleyi ‘rekabet koşulları oluşmadı’ gerekçesiyle iptal etmek çok zor bir karardır. Çünkü yeniden yapılacak ihalede teklif alamama riski vardır. Ancak biz, yaklaşık 15 milyar TL tasarruf sağladığımız bir projede bu düşük kırımla devam etmeyi doğru bulmadık. Bu nedenle risk alarak daha fazla firmayı davet ettik ve ikinci ihalede on firmaya davet gönderdik. Bu firmaları belirlerken yine geçmişte tamamladıkları raylı sistem projelerini esas aldık. Beklediğimiz oranda indirim aldık ve güncel rakamlarla 641 milyon TL ilave fayda sağlandı. Bu risk tersine de dönebilirdi. Daha yüksek maliyetle karşılaşabilirdik. Ancak projeye ve metrajlara güveniyorduk. O dönemde İstanbul’un farklı noktalarında devam eden sekiz raylı sistem projesinden edindiğimiz tecrübeyle daha yüksek indirim alınabileceği kanaatiyle hareket ettik."

11.00 | DURUŞMA SAVCISI O MESAJI SORDU

Duruşma savcısı, Fatih Keleş'i kastederek, “'Fatih abi yüzde 5 al derse yeter’ mesajını açıklayın" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Fatih abi" sözüyle kastedilenin Fatih Keleş değil Fatih Gültekin olduğunu söyledi.

Bu diyaloğun ardından Avşar'ın avukatı, "Fatih Keleş'i tanır mısınız? Abi diyecek samimiyetiniz var mı?" diye sordu. Avşar'ın yanıtı ise, "Hayır tanımıyorum" oldu.

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davası'nda 12. oturum, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorgusu ile başladı.

İmamoğlu ise aynı saatlerde bir alt kattaki duruşma salonunda “bilirkişi” davasında savunma yaptı.

10.40 | İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN MAHKEME BAŞKANINA ÇAĞRI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, gazetecilerin İBB davasında yaşadığı "turkuaz basın kartı" sorunu için söz alarak şunları söyledi:

"Heyetinizin müzekkeresinde 'turkuaz basın kartı' şartı olmadığı halde kapıda gazetecilere bu dayatılıyor. Binanın içine de giriyorlar fakat duruşma kapısının içerisinden girmeyi başaramıyorlar. Çünkü bazılarının basın kartları yok. Bu konuda yetkililere önerirseniz… Gördüğünüz gibi arkada 20 kişilik gazetecilik bölümünde sadece 4-5 gazeteci var. Serbest gazetecilerin turkuaz basın kartı alması çok zor, çok güç koşullara bağlı. Gazeteciliğin engellenmemesi bakımından bunu dikkate almanızı ve gazetecilerin içeri alınması için gerekli talimatı vermenizi talep ediyorum."

10.39 | İMAMOĞLU ÖNCE 'BİLİRKİŞİ' DAVASI DURUŞMASINA KATILDI

Tutuklu sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini aldı. İzleyiciler, tutuklu Fatih Keleş'in doğum gününü kutladı.

İmamoğlu ise aynı saatte bilirkişi davasında salona giriş yaptı.

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Davada geçtiğimiz hafta yapılan duruşmalarda sanık savunmaları, çapraz sorgular ve mahkeme salonuna girişlere ilişkin tartışmalar öne çıkarken pazartesi günü ilk olarak Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunmasını tamamladı.

Suçlamaları reddeden Sukas, dosyada somut delil olmadığını belirtirken savcılığın sunduğu para hareketleri tablosundaki artışı iş akışı ve ödeme takvimiyle açıkladı; İmamoğlu ise bir kez daha savcının MASAK’tan aldığını belirttiği tabloya tepki gösterdi.

‘İSTEDİKLERİNİ YAPMADIM’

Salı günkü duruşma milletvekillerinin mahkeme salonuna alınmaması nedeniyle tartışmayla başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, davada savunma yapan ilk belediye başkanı oldu. Beşi “yalnızca beyanlara” dayanan dokuz farklı eylemde suçlanan Şahan, “Bugün ben müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum” dedi. Bir sonraki gün tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı.

Belediye başkanlığı dönemine ilişkin değil 2019’dan önce belediyedeki danışmanlık görevine ilişkin yedi farklı eylemde suçlanan Çalık, hakkındaki suçlamaların çelişkili beyanlara dayandığını belirterek iddiaları reddetti. Rüşvet iddialarına ilişkin farklı tarihlerde beş kez değiştirilen beyanlara ve takipsizlikle sonuçlanmış dosyaların iddianameye eklenmesine dikkat çeken Çalık, dosyada kendisine ilişkin teknik takip veya somut delil bulunmadığını da ifade etti.

KAPKİ MEKTUP GÖNDERDİ

Yargılamanın ilk üç haftasında, “rüşvet” iddialarını ortaya atan bazı isimlerin savunmaları da dikkat çekti. Ağaç AŞ’nin eski satın alma müdürü Ümit Polat, savcılık beyanlarının aksine, para toplandığına doğrudan tanık olmadığını söyledi. Mahkeme başkanının önceki ifadelerini hatırlatması üzerine Polat, ilgili toplantıya katılmadığını ve gördüğü çantaların içeriğini bilmediğini ifade etti. Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or da savcılık ifadesinde yer alan bazı bölümlerin tutanağa hatalı geçirildiğini öne sürdü.

Or, Sukas’a para verildiğine şahit olmadığını, bazı ifadelerinin yanlış yazıldığını belirtti. Henüz savunma yapmayan iş insanı Murat Kapki ise dava başlamadan önce gönderdiği mektupla savcılık ifadesini reddetti. Kapki, ailesini korumak amacıyla bazı beyanlarda bulunduğunu ve ifade sürecinde baskı hissettiğini öne sürdü.

TAHLİYELER OLABİLİR

Bugün devam edecek davada perşembe gününün sonunda bir tutukluluk incelemesi yapılması bekleniyor.

İBB DAVASI

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Silivri’de görülen davada önceki haftalarda iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılmış, ardından savunmalara geçilmişti. Tutuklu sanıkların yoğun katılımı ve salonun fiziki koşulları da tartışma konusu olmuştu.

Geçen celselerde bazı sanıkların savunmaları tamamlanırken, bazı isimlerin savunmaları ise süre yetersizliği nedeniyle yarıda kalmıştı. Dava, çok sayıda sanık ve dosya kapsamı nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği yargılamalar arasında yer alıyor.