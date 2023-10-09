Cumhuriyet sordu: Medreseleri görmediler!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 03:00

Türkiye’de 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Yasası ile eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, medreseler kapatılmış ve eğitimde birlik sağlanmıştı. Ancak AKP iktidarının desteğiyle birlikte tarikat ve cemaatler, dernek ve vakıf adı altında yeniden örgütlendi. Doğu illerinde çok sayıda medrese açıldı.

Diyarbakır’da başkanlığını Hizbullah hükümlüsü Enver Kılıçarslan’ın yaptığı Alimler ve Medreseler Birliği’ne (İttihad’ul Ulema) bağlı birçok kurumda medrese eğitimi veriliyor. İlde başka kuruluşların da medreseleri bulunuyor. ‘Medreselerde’ eğitim gören kişiler için zaman zaman icazet törenleri törenleri düzenleniyor.

Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Diyarbakır’da kaç medrese vardır? Bu medreselerin kaçı denetlenmiştir/denetimini kim yapmaktadır? Bu medreselerde tarikat ve cemaatlerin hakimiyeti var mıdır? Medrese açmak yasal mıdır? Diyarbakır’da faaliyet gösteren kaç yasa dışı sözde ‘tekke, medrese ve sıbyan mektebi’ vardır?” sorusunu yöneltti.

MEDRESELERİ GÖRMEZDEN GELDİLER!

Bu süreçte soru, ilk olarak Diyarbakır Valiliği’ne sevk edildi. Valilik, soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönlendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da Diyarbakır İl Müftülüğü’ne iletti. 6 Ekim’de müftülükten verilen yanıtta, “CİMER başvurunuz incelenmiş olup, talebinizle ilgili olarak ilimiz müftülüğüne bağlı faaliyet gösteren Kuran kurslarımız vardır. Müftülüğümüze bağlı medreseler yoktur” dendi. Müftülük ilde faaliyet gösteren medreseleri ise görmezden geldi.

Alimler ve Medreseler Birliği, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Irak, İran, Suriye, Mısır ve Katar’dan gelen dinci isimlerle Diyarbakır’da “8. Alimler Buluşması” düzenlemişti. 8’inci Alimler Buluşması’nın sonuç bildirgesinde, “Medreselerin kapatılması, İslam ümmetinin başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir. İslam uleması, Müslümanların zihnini sünnet-i seniyye üzere ihya ve inşa etmenin yegâne yolu olan İslâmî tedrisatı ve onun kurumları olan medreseleri ihya gayretindedir. Onların bu gayreti desteklenmeli, işlerini zorlaştıracak her tür karar ve uygulamadan itina ile kaçınılmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da “Toplumumuzda medreseler çok önemli bir konuma sahip. Tıpkı lokomotif gibi toplumu çekip çeviren, düzene koyan ve topluma öncülük edecek şahsiyetlerin yetiştiği mekanlardır. Medreseler toplumun gidişatına yön veriyor. Toplumumuzun kıymetli medreselerinin resmi statüyü kazanması lazım” diye konuşmuştu.