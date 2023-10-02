Hizbullah'a yakın Alimler ve Medreseler Birliği laiklik karşıtı çalıştay düzenledi... Topluma 'baskı artsın' mesajı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve yasadışı medrese faaliyetleri yürüten Alimler ve Medreseler Birliği, önceki gün ve dün Irak, İran ve Mısır’dan gelen dinci isimlerle Diyarbakır’da “8. Alimler Buluşması” düzenledi. Çalıştay, söz konusu birliğin merkez medresesinde düzenledi.

‘AKTİF ROL ALMALIYIZ’

Çalıştaya katılan isimler arasında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak’ın Kürt partilerinden Adalet Topluğu Partisi’nin genel başkanı Ali Bapir, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yer aldı. İhvancı HAMAS’ın liderlerinden Halid Meşal ise çevrimiçi olarak konuştu. Çalıştayda Yapıcıoğlu, “Ulema sınıfı, enerjisini sadece eğitim faaliyetlerine hasretmeden içtimai, iktisadi ve siyasi meselelere daha güçlü bir şekilde tesir etmeli. Ulema, Müslümanların kalkınması için idarecileri yönlendirme hususunda aktif bir rol üstlenmeli” dedi. Karadaği de konuşmasında, “Kudüs’ün özgürleşmesi yolunda mücahit âlimler ve ilim okuyan mücahitlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

(Zekeriya Yapıcıoğlu)

LAİKLİK VE KADIN HEDEF

Bapir ise İslam âlimlerinin toplum hayatındaki olumlu rolünde gerileme nedenine ilişkin “Bazılarının dünyevi hayata odaklanan laik materyalist akımdan etkilenmesi” olarak gösterdi. Programa İran’dan katılan Uşnevye Cuma İmamı Mustafa Hatemi konuşmasında, “İfade özgürlüğü, kadın hakları gibi bazı sloganlarla İslam’a zarar vermeye çalışıyorlar” dedi. Ali Bulaç da ulemanın toplum hayatında peygamberin rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Sivil alanı ıslah eden, siyasi iktidarları dönüştürme yolunu tutan bir ulemaya ihtiyacımız var” diye konuştu. Prof. Dr. Imad Muhammed Kerim, “kavmiliyetçiliğin” kimlik belirlemede önemli olgulardan olduğunu söyledi. Dr. Talat Fehmi de Batı’nın aile ve kadını hedef aldığını belirtti. Fehmi, bu soruna ilişkin çözümün ise “Eğitim ve ders programlarını düzenlemek, dini ve ahlakı yok eden uluslararası anlaşmalardan çekilmeyi talep etmek” olduğunu iddia etti.

‘BM GİBİ TOPLANALIM’

Çalıştayın sonuç bildirgesinde dikkat çeken maddeler yer aldı. Bildirgede “İslami uyanışa yönelik tehditler aşılmalı. Bunun için Müslümanlar arasında BM Genel Kurulu’nu andıran büyük istişare buluşmaları gerçekleşmeli. Medreseler desteklenmeli. İslamın kadına verdiği miras gibi maddi haklar için fiilen mücadele edilmeli. Aile bireylerinin görevleri arasındaki dengeye ilişkin hükümleri ebeveynlere ve kurumlara kavratacak bir tedrisat ve irşad programı geliştirilmeli, eğitim sisteminin de bu yönde değişmesi için her tür çalışma gecikmeden yapılmalı” denildi.

HÜDA PAR HER YIL KATILIYOR

Birlik her yıl İslam ülkelerinden davet ettiği isimlerle çalıştay düzenliyor. Birliğin önceki düzenlediği etkinliklerine HÜDA PAR da düzenli katılım ve destek sağladı. Birliğin geçen yıl düzenlediği “8. Alimler Buluşması”na ise cihatçı terör örgütü olarak nitelendirilen Taliban’ın sözcüsü Zabinullah Mücahid’in katılması ve laikliğin hedef alınması tepki çekmişti.