Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun 'NATO' yazısı Meclis gündeminde: MSB'ye kritik sorular!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, NATO'nun Türkiye'de yeni bir kolordu kurmak için harekete geçtiğini gündeme getirdi.

Konuyu dünkü köşesine taşıyan Terkoğlu, iddiaları Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin de doğruladığını yazdı.

NATO ÇALIŞANI PAYLAŞTI

Sosyal paylaşım platformu Linkedln’de bir NATO çalışanının paylaşımını gördüğünü söyleyen Terkoğlu, şunları yazdı:

“Kişisel bilgilerinde en başa “NATO MNC-TÜR”ü yazmıştı. Bir paylaşımında 29-30 Ocak’ta, NATO’nun savunma planlarını gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen LANDCOM Kolordu Komutanları Konferansı’nda, MNC-TÜR’ü temsilen katıldığını söylüyordu.

Dahası... Bir başka paylaşımda MNC-TÜR’ün armasını da paylaşmıştı. Çift başlı Selçuklu kartalına benzettiğim, ortasında Ay-Yıldız olan bir figürün üzerinde NATO yıldızı, iki yanda da “korkusuz” ve “azimli” kelimelerinin İngilizcesi yazıyordu.”

Terkoğlu, yazısında NATO çalışanının kolordu konusundaki paylaşımını ise şöyle anlattı:

“H.Y, kolordunun kuruluşunu şöyle duyurmuştu:

“Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yeni bir NATO kuvvet yapısı karargâhı olarak MNC-TÜR, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunu güçlendirmede, çokuluslu birlikte çalışabilirliği artırmada ve ittifakın operasyonel hazırlığını desteklemede kilit bir rol oynayacaktır."

Söz konusu NATO toplantısının fotoğrafı, görevdeki bir ismin paylaşımı, sağ omza takılan “patch” dediğimiz arma... Hatta H.Y’nin paylaşımın altına NATO’da görev yapan çok sayıda yabancı asker kutlama mesajı yazmıştı.”

"MSB DOĞRULADI"

Terkoğlu yazısında, söz konusu sosyal medya paylaşımı sonrası görüştüğü kaynağın kolordu iddiasını kabul ettiğini söyledi.

TERKOĞLU'NUN "NATO" YAZISI MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Çokuluslu Kolordu Türkiye” adıyla Türkiye’de kurulması planlanan yeni NATO karargâhını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Savunma Bakanı’na sorular yönelten CHP’li Öztürkmen’in açıklamasının tamamı şöyle:

“NATO’nun Türkiye’de yeni bir çokuluslu karargâh kurma planı kapsamında kamuoyundan gizli bir şekilde çalışmalar yapıldığı iddia edilmektedir. Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) adındaki bu yeni oluşum için hazırlıkların yaklaşık bir yıldır sürdüğü öne sürülmektedir. NATO kolordusu için amblem bile hazırlanmıştır. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre Milli Savunma Bakanlığı kaynakları önce iddiayı reddetmiş ancak birkaç saat sonra kabul etmiştir. Ancak Milli Savunma Bakanlığı resmi açıklama yapmaktan kaçınmıştır.

Türkiye'deki yeni NATO karargâh yapılanması, ABD ve İsrail ittifakının İran'a saldırdığı bir dönemde gündeme gelmesi önemlidir. Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen çabaların yoğunlaştığı, sahte bayrak operasyonu olduğu belli olan füze kışkırtmalarının arttığı bir dönemde, ABD’nin başını çektiği NATO’nun Türkiye ve çevresindeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması dikkat çekicidir. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için kamuoyu acilen aydınlatılmalıdır. Türkiye’de NATO kolordusunun ne işi var?

Bugün konuyu TBMM'ye taşıdım ve Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'e sorular yönelttim. Milletimiz adına aşağıdaki soruların yanıtlarını Sayın Güler'den acilen bekliyoruz:

1- NATO bünyesinde Türkiye'de kurulması planlanan ya da kurulan Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) adında bir yapılanma var mıdır?

2- Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) karargâhının görevi ve görev alanı nedir? Hangi amaçla kurulmaktadır? Kaç kişiden oluşmaktadır? Karargâhın komuta ve kontrolü kimdedir?

3- Söz konusu karargâhın kurulması fikri nasıl ortaya çıkmıştır? NATO merkezinin talebiyle mi kurulmaktadır?

4- Çokuluslu Kolordu Türkiye’nin kurulmasının ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgisi var mıdır? Karargâhın kurulma kararı hangi tarihte alınmıştır?

5- Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen çabaların yoğunlaştığı, sahte bayrak operasyonu olduğu değerlendirilen füze kışkırtmalarının arttığı bir dönemde, ABD’nin başını çektiği NATO’nun Türkiye ve çevresindeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması milli güvenliğimiz açısından dikkate alınmakta mıdır?

6- Bahsi geçen karargâhın, NATO’nun Rusya planları kapsamında işlev görmesi planlanmakta mıdır?”