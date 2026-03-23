Ergenekoncu pislik, Kemalist p..., Türkan Saylan’ın eniği... Ne zaman kutum bu küfürlerle dolsa içim rahatlar. ABD’de gün ışıdıktan sonra gelen mesajlara bakar, “Oh, işimi iyi yapmışım” derim. Ancak geçen salıdan beri bunlara Özel-İmamoğlu fotoğraflılar eklenince şaşırdım.

Şöyle anlatayım...

Geçen salı, yedi tanesi Silivri’den olmak üzere sekiz tane canlı yayın yaptım. Gün içinde hem İBB yargılamalarını hem de Adalet Bakanı Gürlek’in tapu kavgasını konuştuk. Son yayın, Onlar YouTube kanalımızda Barış Pehlivan’laydı. 11 yıl önce bugünkü bakanın Mahrem kitabımızı nasıl yasaklattığından bakan hakkında yazdığım yazıya iki yıl hapis cezası verdirmesine, Özel’in tapu açıklamasından AKP’den gelen cevaplara kadar her şeyi konuştuk. Yayının sonunda bakanlığı da yanıt hakkı için aradığımı söyleyerek bakanlık kaynaklarının açıklamasını aktardım. İşte bundan sonra “Sen bakanlığı nasıl ararsın” diye başlayan örgütlü bir operasyon başladı.

FETHULLAHÇI TROLLERİN MUHALEFET AĞI

Trol diyoruz. Sudaki balıkları yemlemekten geliyor. Örgütlü bir organizasyon binlerce kişiyi oltaya doğru çekiyor.

Mesela “Etkili Haber” isimli muhalif görünümlü sayfayı Kanada’da Fethullahçılarla iş tutan bir avukat yönetiyor. Mesela “Sebastian Trudeau” ismini kullanan muhalif görünümlü trolün mesajı aynı telefondan atılıyor. Aynı kaynak yüzlerce CHP’li görünümlü sosyal medya hesabıyla sosyal medyada muhalifleri trollüyor. (Türkiye’deki ilişkilerine şimdilik girmiyorum!)

Sonunda FETÖ trolleri başlattı, Emrullah Uslu’dan Cevheri Güven’e firari örgüt mensupları aleyhimde programlar yaptı, peşlerine “altı oklu balıklar” takıldı. Sonunda şaşırmamız gereken, benimle birlikte bir grup gazeteci arkadaşımıza yönelen küfür ittifakı ortaya çıktı.

Nitekim bir sosyal medya analistinden trol raporu istedim. Sonuç şöyle çıktı: FETÖ başlatmış, kimi CHP’li hesaplar katılmış, konuyu anlamayan vatandaş peşinden gitmiş!

Şikâyetim yok. Biz saçını ortadan ikiye ayıran, kılıcını düşmanın küfrüyle bileyleyen kuşağız. Beni düşündüren; Fethullahçıların sözüm ona muhalifleri bu kadar kolay peşine takması. Bir eksik varsa bizimdir. Demek, Ali Tatar’dan Kuddusi Okkır’a, TSK’den ÇYDD’ye, Balyoz’dan Devrimci Karargâh’a, 7 Şubat’tan 15 Temmuz’a... Fethullahçı çetenin eylemlerini kimi “muhaliflerimiz”e yeterince anlatamamışız. 12 yıl iktidar ortağı olup kaybedince muhalefet kisvesi giyen FETÖ’ye bulaşanın meşruiyetini yitireceğini gösterememişiz. Sözüm olsun, bundan sonra eksik kalanı tamamlayacağız!

Pensilvanya’dan fetva mı geldi, birileri kararname mi yazdı, siyasiler talimat mı yayımladı? Bilmiyorum. Bildiğim: Ben Cumhuriyeti savunmayı “FETÖ’cü abiler”den öğrenmedim. Kamunun parasıyla maaşım ödenmedi. Genel merkezlerden haber icazeti almadım. Burası Kara Ses’in örgütünü yazarken Cemalettin Kaplan’a soru soran Uğur Mumcu’nun köşesi. Haliyle fetvalar, talimatlar, icazetler beni ilgilendirmiyor! Haber varsa şeytanın karşısına bile çıkarım.

NATO’NUN YENİ TÜRKİYE ORDUSU

İşte yakasında muhalefet logosu sırtında Fethullah’ın paltosu olanlar “Sen bakanı nasıl ararsın” diye küfrededururken bu sırada ben başka bir bakanlığı arıyordum; Milli Savunma Bakanlığı’nı.

Şöyle anlatayım:

Bir süredir, “Türkiye NATO’dan koptu mu kopuyor mu” diye tartışıyoruz ya... Bir kaynaktan, NATO’nun Türkiye’de yeni bir kolordu kurduğunu öğrendim. Adı “MNC-TÜR” idi. Açılımı “Multinational Corps Türkiye”. Yani “Çokuluslu Kolordu Türkiye”.

Önemli bir haberdi.

Önce emekli askerleri aradım. Hiçbiri duymamıştı.

Bilgiyi teyit için Milli Savunma Bakanlığı’nı aradım. Böyle bir kolordunun kurulup kurulmadığını, amacının ne olduğunu, bunun Ortadoğu’da yaşananlarla ilgisi olup olmadığını sordum.

Bir süre sonra dönüş yapıldı: NATO’nun Türkiye’de böyle bir karargâhı yok!

Telefonu kapatırken “Bu bilgi yalansa belki de onun da yazılması lazım” dedim.

Derken…

NATO ÇALIŞANININ PAYLAŞIMI

Araştırmaya başladım. Bilmeyenler için söyleyeyim: Linkedln diye bir sosyal medya ağı var. Bir milyardan fazla kullanıcısı olan iş-çalışma odaklı bir ağ. İşte orada NATO’da çalışan bir Türk olan H.Y’nin paylaşımını gördüm.

Kişisel bilgilerinde en başa “NATO MNC-TÜR”ü yazmıştı. Bir paylaşımında 29-30 Ocak’ta, NATO’nun savunma planlarını gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen LANDCOM Kolordu Komutanları Konferansı’nda, MNC-TÜR’ü temsilen katıldığını söylüyordu.

Dahası...

Bir başka paylaşımda MNC-TÜR’ün armasını da paylaşmıştı. Çift başlı Selçuklu kartalına benzettiğim, ortasında Ay-Yıldız olan bir figürün üzerinde NATO yıldızı, iki yanda da “korkusuz” ve “azimli” kelimelerinin İngilizcesi yazıyordu.

H.Y, kolordunun kuruluşunu şöyle duyurmuştu:

“Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yeni bir NATO kuvvet yapısı karargâhı olarak MNC-TÜR, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunu güçlendirmede, çokuluslu birlikte çalışabilirliği artırmada ve ittifakın operasyonel hazırlığını desteklemede kilit bir rol oynayacaktır.”

Söz konusu NATO toplantısının fotoğrafı, görevdeki bir ismin paylaşımı, sağ omza takılan “patch” dediğimiz arma... Hatta H.Y’nin paylaşımın altına NATO’da görev yapan çok sayıda yabancı asker kutlama mesajı yazmıştı.

RESMEN KABUL EDİLDİ

Bunun üzerine tekrar bakanlığı aradım. NATO çalışanı H.Y’nin bir milyardan fazla üyesi olan sosyal medya ağında herkese açık paylaştıklarını aktarıp tekrar sordum.

Birkaç saat sonra dönüş oldu. Bakanlık bu kez NATO MNC-TÜR’ü kabul etti. Ama bazı şerhlerle: “Bu çalışma NATO’nun bölgesel planlamaları kapsamında yapılıyor. Başladı ama henüz nihayete ermiş değil. Henüz kurulmuş değil, kesin kurulacak da diyemeyiz. Arması da kesin olarak bu değil. Çalışma geçen yıl başladı. Son İran krizi ile ilgisi yok. Evet, NATO kapsamında yapılıyor ama biz yapıyoruz, yerli bir çalışma.”

Konuştuğum resmi kaynak, henüz kuruluş aşamasında olduğunu söylemekle birlikte, NATO’nun Türkiye’deki yeni çokuluslu karargâh planını doğruluyordu. Ayrıca NATO çalışanı H.Y’nin bu aşamada paylaşım yapmasından bakanlığın rahatsız olduğu da söylendi.

Sonuç olarak haber resmi ağızdan da doğrulanmış oldu: NATO, geçen yıldan bu yana, bölgesel çalışmalar kapsamında, Türkiye’de yeni birçok uluslu karargâh kurulması için çalışma yapıyor.

Bunu da duyurmak gazetecilik yapmak için Pensilvanya’dan ya da muhalefet merkezlerinden icazet almaya ihtiyaç duymayan gazetecilere düştü!

Sonuç olarak...

Boşuna beklersiniz! Asla vazgeçmeyecek, bir santim bile geri adım atmayacağız!

Son not: Her görüşten, her partiden, her kesimden destek olanlara teşekkür ederim. Emin olun, kurtuluş ve kuruluştan gelen CHP’de de Fethullah’ın çamuruyla yıkananlar azınlık dahi olamayacak kadar azlar. Sadece sinir merkezlerini tuttukları için çok görünüyorlar. Çokluk, bizdedir. Dün beni arayan CHP lideri Özgür Özel’in “Bu, muhalefeti içine çekmeye çalışan bir FETÖ operasyonu” sözleri, benimle aynı yerden baktığını düşündürdü. Öyleyse bir daha söyleyelim: İktidardaki Fethullahçı çete dağıtıldı, muhalefetteki de dağıtılacak!