Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel gündeme getirmişti... 'Sahte reçete' skandalı Meclis gündeminde: Bakan Memişoğlu'na 8 soru!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği Türkiye genelinde bazı doktorların e-imza token cihazları çalınarak sahte reçeteler düzenlendiği ve uyuşturucu etkisi olan ilaçların yasa dışı yollarla satıldığı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Türkiye’nin Yenidoğan Çetesi ve sahte diploma skandalı soğumadan yeni bir sağlık skandalıyla karşı karşıya kaldığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Basında yer alan haberlere göre İzmir Tire, Çeşme ve Karşıyaka başta olmak üzere, aralarında İstanbul Çam Sakura, İstanbul Eğitim Araştırma gibi büyük devlet ve özel hastanelerin olduğu 18 ayrı hastanede görev yapan doktorların cihazlarının çalındığı ve bin 301 reçete ile 585 bin kapsül yeşil reçeteli ilacın usulsüz şekilde temin edildiği belirlenmiştir.

Bu durum, sağlık sistemimizde önemli bir güvenlik açığı olduğunu, halk sağlığının ciddi şekilde tehlike altında olduğunu gözler önüne sermiştir. Sağlık Bakanlığı, yıllardır denetim ve takip mekanizmalarını ihmal etmiş; sistem açıkları, organize çetelerin bu kadar rahat hareket etmesine yol açmıştır. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu skandal, sadece bireysel suiistimallerin değil, Bakanlığın sorumluluklarını yerine getirmediğinin açık göstergesidir.”

"HALK SAĞLIĞI NE ZAMANDAN BU YANA RİSK ALTINDA BIRAKILMIŞTIR"

Bulut, Bakan Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: