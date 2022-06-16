Cumhuriyet yazmıştı: İnönü ailesine yapılan ayıp Meclis'te

16 Haziran 2022 Perşembe, 11:35

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, "Devletin VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü soyadına kapalı!" başlıklı yazısında İstanbul Havalimanı'nda eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP uçuşuna alınmadığını yazmıştı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanı’nda VIP’ten geçmesine izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

CHP’li Bulut, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından İsmet İnönü’nün oğlu, eski Başbakan yardımcısı, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, İstanbul Havalimanı’nın VIP uçuşuna alınmadığı iddiası basın yansımıştır. Kapıda “Buradan uçamazsınız” diyenlere “Ne değişti?” diye soran İnönü’ye, “Eşiniz öldü, o nedenle buradan uçamazsınız” yanıtı verildiği iddia edilmektedir. Bunu üzerine İnönü’nün “Turgut Özal da vefat etti, Mesut Yılmaz da... Eşleri bu haktan yararlanıyor” demesi üzerine bu kez de “Listeden isminiz çıkarıldı” yanıtı verilmiştir” dedi.

CHP’li Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: