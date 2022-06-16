CHP’li Çetin Osman Budak, ‘Gençler tarikatlara itiliyor’ dedi

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu Akdeniz Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki şüpheli öğrenci ölümlerinin araştırılması önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “manevi danışmanlık” kılıfı altında gençlerin cemaatlere üye yapılmaya çalışıldığını belirterek “Devletin yurtları cemaatlere ve tarikatlara teslim edildi” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin KYK yurtlarındaki şüpheli öğrenci ölümlerinin araştırılması önerisi üzerine konuşan Budak, şunları söyledi:

“2019’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalanıyor. Bu protokole göre, hiçbir psikoloji eğitimi almamış ilahiyat fakültesi mezunları ‘manevi danışman’ adı altına KYK yurtlarında görevlendiriliyor. KYK’nin yurtları da tarikat ve cemaatlere teslim edildi. İstedikleri gibi at koşturuyorlar” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan ölümlerle ilgili bakanlıktan bir açıklama gelmediğine dikkat çeken Budak, “Çocuklar maalesef hayattan birer birer kopuyor” ifadelerini kullandı.

PENCERE KULPLARI KALKTI!

Bu arada KYK yurtlarında art arda yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin iddiaların başında gelen “manevi danışman” odası ile ilgili fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından oda girişlerindeki tabelaların kaldırıldığı ve intiharları önlemek için yurt pencerelerinin kulplarının da kaldırıldığı öğrenildi.