Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultayı toplandı: 'Emekçi Cumhuriyet'i için ileri'

Cumhuriyetçiler Kurultayı ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Öğretmenler İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyetçi Öğretmenler Kurultayı", dün Ankara Nergiz Kültür ve Sanat Markezi'nde gerçekleşti. "Emekçi cumhuriyeti ileri" sloganıyla düzenlenen kurultaya; Eğitim-İş, Yarınlar Kültürel Merkezi, Üniversite Konseyleri Derneği, Sosyalist Kültür ve Özel Sektör Öğretmenler Birlikteliği Derneği (ÖSEB-DER) destek sağladı.

'EĞİTİM ÖNCÜLERİNİN FOTOĞRAFI ASILDI'

Salonda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Eğitim Devrimi'nin öncüleri Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ile edebiyatçı ve eğitim meşalesinin öncü öğretmeni Fakir Baykurt'un fotoğrafları asıldı. Etkinlik kapsamında; eğitimciler Prof. Dr. Rıfat Okçabal, Prof. Dr. Niyazi Altunya ile Prof. Dr. Erdal Çalı'ya öğretmenlerin örgütlenmesine sağladıkları destek nedeniyle şükran plaketi verildi.

'OKULLARA İMAMLAR VE CEMAATÇİLER SOKULDU'

Kurultayın başında katılımcılara söz hakkı tanındı. Bu kapsamda salonda bulunan öğretmenler ve katılımcı kurul temsilcileri konuştu. Konuşmacılar; Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM), eğitimin yerini almaya başladığını, MESEM'i besleyen en büyük nedenin yoksulluk olduğunu belirtti. Katılımcılar; çocukların eğitim kapsamında devlet eliyle cemaat ve tarikatlara yönlendirildiği, okullara bakanlık eliyle imamların ve cemaatçilerin sokulduğunu kaydetti. Öğretmen ve öğrencilerin güvence ve hukuk sisteminin olmayışı nedeniyle mutsuz olarak okula gittiklerinin altını çizen konuşmacılar; cumhuriyet, emek ve eğitim mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

'EĞİTİM KAMUSAL ALANDIR'

Kurultay kapsamında emeğin cumhuriyetinde eğitim politikalarını özetleyen bir kitapçık dağıtıldı. Kitapçıkta; "Eğitim, bir toplumun kendisini nasıl yeniden ürettiğini, hangi değerleri kuşaklara aktardığını belirleyen kamusal alanlardan biridir. Bu nedenle eğitim; toplumun nasıl yapılandırılacağını, cumhuriyetin hangi ilkelere dayanacağını ve çocukların geleceğinin hangi kamusal anlayış doğrultusunda şekillendirileceğini belirleyen siyasal ve toplumsal birlik alandır" ifadeleri yer aldı.

'TARİHSEL VE SİYASAL BİR GÖREV'

Türkiye'de uzun süredir uygulanan programlarla eğitimin aşındırdığının vurgulandığı metinde; "Kamusal, bilimsel, laik, eşitliği ve kapsayıcı bir eğitim sistemi, emekçi cumhuriyetinin toplumsal kuruluşunun temel koşullarından biridir. Emekçi cumhuriyetini eğitim alanında kurmak da onu piyasacı, gerici ve eşitsizlik üreten müdahalelere karşı korumak da tarihsel ve siyasal bir görevdir" ifadeleri kullanıldı.

'KAMUSAL BİR AYDIN'

Kitapçıkta; okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise eğitimi; toplumsal ve eğitimsel eşitsizliklerle mücadele, eşit eğitim hakkının garanti edilmesi, kapsayıcı eğitim, devletçi yönetim ilkeleri ve öğretmen istihdam başlıklarında öneriler sıralandı. Kitapçıkta; devrimci öğretmenlik için "Bilimsel düşünceyi yaygınlaştıran, eşitliği güçlendiren, kültürel gelişimi taşıyan ve yeni kulakların toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişmesine öncülük eden kamusal bir aydın olarak yetiştirilir ve istihdam edilir" denildi.

'CUMHURİYET VE EĞİTİM'

Kurultayda "Cumhuriyet ve eğitim" adlı panel düzenlendi. Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ersin'in yöneticiliğinde panel kapsamında Prof. Dr. Ahmet Yıldız "Cumhuriyet Döneminde Eğitim Modernleşmesi" konulu, Prof. Dr. Nazlı Özel de "Türkiye'de kamusal eğitimin parçalı hale dönüşümü: Tarihsel Kökleri ve Güncel Aktörleri" konulu konuşmalarını gerçekleştirdi.

KURULTAY KARARLARI

Kurultayın sonunda şu kararlar alındı:

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, laik, bilimsel ve parasız eğitim mücadelesinin büyütülmesi; tarikat ve cemaat yapılanmalarına karşı eğitim alanında örgütlü mücadele yürütülmesi için mücadele eder."

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, öğretmen inisiyatiflerinde 'Emekçi Cumhuriyetinde Eğitim' başlığıyla aydınlanma seminerlerinin planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütür."

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik “Halkın Öğretmeni Nasıl Olunur?” başlıklı seminerlerin planlanması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütür. "

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, emperyalist saldırganlığa ve İsrail siyonizmine karşı Filistin, Lübnan ve İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilân eder; Küba ile dayanışma çağrısını yükseltir ve antiemperyalist mücadeleyi güçlendirecek çalışmalar yürütür."

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, THTM Öğretmen İnisiyatifleri’ni tanıtıcı “Mücadeleye Çağrı” kitapçığının hazırlanması ve yaygın biçimde dağıtılması için çalışmalar yürütür."

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, 1 Mayıs’ın emek, laiklik ve kamusal eğitim mücadelesiyle bağını güçlendirecek çalışmalar yürütür."

"Cumhuriyetçi Öğretmen Kurultayı, “Türkiye’de Eğitimin Çöküşü” başlıklı bir belgeselin hazırlanması için çalışmalar yürütür."

'ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TARİKAT VE CEMAATLERDEN ARINDIRILMALIDIR'

Kurultay kapsamında ayrıca şu önerilerde kabul edildi: