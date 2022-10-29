Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılında... Tarihe damga vuran Cumhuriyet manşetleri
Cumhuriyet gazetesi, kurulduğu 7 Mayıs 1924’ten bu yana, Anadolu’nun sönmeyen bağımsızlık ateşini göğsünde taşıdı, çağdaşlık yolunda atılımlarda hep en önde oldu.
Gazetemizin yazarları, tam bağımsız, çağdaş, demokratik, laik ve çağdaş Türkiye için saldırılara uğradı, canlarını verdi ancak bu yolda hiçbir zaman geri adım atmadık...
Türkiye’nin bağımsızlığını eline aldığı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılında, gazetemizin bazı birinci sayfalarını siz değerli okurlarımızla buluşturuyoruz...
29 EKİM 1933
“Cumhuriyetimiz 11 yaşına bastı” “Büyük Gazi, Büyük Türk Milleti Büyük Bayramımız Kutlu Olsun”
29 EKİM 1943
“Cumhuriyetimizin 25’inci Yıldönümü” “Bu büyük gün bütün Türk milletine kutlu olsun”
29 EKİM 1953
“Cumhuriyetin 30’uncu yıldönümü bütün yurt derin bir sevinç ve heyecanla kutluyor”
29 EKİM 1963
“Bütün yurtta bugün yapılacak törenlerle Cumhuriyet’in 40’ıncı yılını kutluyoruz”
29 EKİM 1973
“Fahri Korutürk: Parlamenter sistemin yozlaştırılmadan hâkim kılınması sınavını başaracağız”
29 EKİM 1983
“Cumhuriyetimiz 60 yaşında. Görevimiz, Cumhuriyetçiliği çağdaş demokrasi anlayışının sarsılmaz rejimi yapmak...”
29 EKİM 1993
“Bağımsızlık, demokrasi, ulusal egemenlik, laik ve çağdaş Türkiye yolunda uzun bir yürüyüştür Cumhuriyet.”
29 EKİM 2003
“İslam dünyasının tek laik, demokratik devleti olan Türkiye 80. yıl coşkusunu yaşıyor.”
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