Cumhuriyet’in haberi Meclis gündeminde: TKİ’nin ihaleleri Bakan Bayraktar’a soruldu

Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:32

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:39

Gazetemiz Cumhuriyet, 13 Mart’ta Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) Çorum Dodurga ilçesinde 7 milyon, Edirne ilindeki toplam 21 milyon ton rezervli sahaların ihalesini yapacağını gündeme getirmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Fırat, önergesinde “Kömür havzaları bir bütün olarak değerlendirilmeli, havza madenciliği esaslarına göre TKİ’nin kendi özkaynaklarıyla üretim yapabildiği bir sistem hayata geçirilmelidir. Mevcut yapılarıyla Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ) ve Yeni Anadolu Madencilik A.Ş. (YAMAŞ) gibi TKİ iştiraklerinin, TKİ ruhsat sahalarını ihalesiz olarak alarak 3. şahıslara, firmalara devretmesine olanak sağlayan sistem sona erdirilmeli, madencilik bilim ve tekniği açısından gerekli ve yeterli teknik çalışmalar yapılarak kamuişletmeciliğini esas alan bir anlayışla madenler işletilmeli ve işletme aşamasında talep edilen bilgi ve veriler şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘RÖDOVANS YÖNETMELİĞİNE AYKIRI’

Fırat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“. TKİ tarafından işletilmesinin ekonomik olduğu yönünde hiçbir şüphe bulunmayan Çorum/Dodurga’da yaklaşık 7 milyon ton ve Edirne’de yaklaşık 21 milyon ton rezervli sahalar neden Rödövans Yönetmeliği’nin 35. maddesine aykırı şekilde ruhsat devri yapılarak özelleştirilmek istenmektedir?

. Yine ruhsat hukuku TKİ’ye aitolan Çanakkale/Çan ilçesi sınırlarında bulunan ve sahanın madencilik açısından çok ekonomik ve karlı bir saha olduğu bilinmesine rağmen ruhsatı ve işletme hakkı neden aynı şekilde ismi bilinmeyen bir firmaya devredilmiştir? Bu firmanın ismi kamuoyundan neden gizlenmektedir? Bu firma aynı isimle veya farklıisimlerle başka ruhsat sahalarını da doğrudan veya iştirakler üzerinden almış mıdır?

. Aynı şekilde Soma’da, Tunçbilek’te de ruhsat hukuku TKİ’ye ait olanbirçok ruhsat, YAMAŞ ve KİAŞ gibi kurum iştiraklerinin avantajlı sahaları rödövanslı olarak alma imkanından faydalanılarak iştirakler üzerinden neden 3. şahıslara ve firmalara rödövans ile devredilerek veya ruhsat devri yapılarak özelleştirilmiştir?

. Bu yapılan satışların, hangişartlarda, hangi ücretle ve kimlere satıldığı neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır?

. TKİ’nin, Rödövans Yönetmeliği’nin 35. madde kapsamında gerçekleştirdiği ruhsat devri veya rödövans sözleşmeleriyle ilgili maddedeki şartların oluşup oluşmadığı ile ilgili kuruluşlar ve meslek odaları bilgilendirilmemektedir?

. Mevcut yapılarıyla KİAŞ ve YAMAŞ gibi TKİ iştiraklerinin, TKİ ruhsat sahalarını ihalesiz olarak alarak 3.şahıslara veya firmalara devretmesine olanak sağlayarak kamu zararı oluşturan ve bir nevi özelleştirmenin önünü açan bu sistemin sona erdirilmesi için yasal düzenleme neden yapılmamaktadır?”